“Zia” Nunziata festeggia i cento anni 

Non è una novità un centenario a Teulada ma il compleanno di “zia” Nunziata Lai riporta a nove i centenari viventi, seconda della classe 1924 a raggiungere la prestigiosa età. Figlia maggiore di un capraio, non sposata, Nunziata si è dedicata alla propria famiglia, cme hanno dimostrati i nipoti di prima e seconda generazione arrivati dai paesi vicini, al suo fianco in questo giorno speciale.

La famiglia di Lai è una di quelle che hanno avuto ruolo di rilievo nella parrocchia del Carmine. Lei stessa, quest’anno, offrirà i fondi per la celebrazione della festa della Purissima, perché fin dal secondo dopoguerra è stata ministra dell’Immacolata Concezione, occupandosi dell’altare, dei labari e delle celebrazioni. Erano i gruppi religiosi gestiti dalle donne che tenevano in vita tradizioni religiose secolari.radita la visita del sindaco Angelo Milia che ha consegnato lo studio della genealogia della famiglia e i documenti originali dell’atto di nascita. (s. l.)

