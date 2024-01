Zia Lucia e zia Peppa, festa per i cento anni 

Due nuove centenarie in due giorni nel Sarrabus. Il primo gennaio ha compiuto gli anni Lucia Orrù, di San Vito . A festeggiarla il sindaco Marco Antonio Siddi che le ha donato una targa. Nonna Lucia negli ultimi giorni non era in gran forma, la visita del primo cittadino l’ha subito tirata su di morale (era molto amica della mamma del sindaco) e con la famiglia - figli e nipoti - e lo stesso sindaco ha gustato una fetta di torta. Nonna Lucia, sposata con Antonio Pilia (morto vent’anni fa), nella vita si è sempre sacrificata per la famiglia.

Ieri il traguardo dei cento anni è stato tagliato anche a Villaputzu da nonna Peppa (Peppina Pisu) e anche qui grande festa con la famiglia e il sindaco Sandro Porcu. «Non mi sono mai ammalata – confida Peppa – e non sono mai stata in ospedale. E oggi, grazie a Dio, sono qui».

Lucidissima Peppa Pisu ricorda l’incontro a Villaputzu con Mussolini e quello, più recente, con papa Ratzinger a Cagliari. Da giovane ha fatto la serva per 6 anni («guadagnavo 11 lire l’anno»). Sposata con Luigi Codonesu (morto nel 2019) ha avuto tre figli: Mario, Marinella e Margherita. Sei i nipoti e due i pronipoti: Sara (4 anni e mezzo) e Alessia (2 mesi). (g. a.)

