Zia Giuseppina ha fatto cento 

Ha tagliato ieri il prestigioso traguardo del secolo di vita, circondata dai parenti, figli e nipoti, zia Giuseppina Bangoni, la prima centenaria baunese del 2025, confermando così i dati statistici da “Blue Zone” del centro montano. Nata a Baunei n una famiglia numerosa - sei figli - come allora era abbastanza normale, l’arzilla nonnina ha condotto la classica vita di sacrifici lavorando in campagna. La centenaria - vedova dagli anni settanta, da quando è scomparso il marito Basilio Canu - ha festeggiato con i figli Salvatore, Piera e Antonia nella casa di Via San’Agostino, parta alta del paese, dove vive e dove ha ricevuto anche gli auguri dal sindaco Stefano Monni. Durante i festeggiamenti spazio ai ricordi di una vita lunga un secolo, tra i quali spicca anche una breve sortita da turista in Germania, nel 1976, dove all’epoca lavorava il figlio Salvatore.

