VaiOnline
Decimoputzu
10 settembre 2025 alle 00:23

Zia Franceschina compie cento anni 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Zia Francesca Corona, per tutti Francischina, ha compiuto 100 anni. Una festa per i putzesi alla quale ha partecipato anche il sindaco Antonino Munzittu. Con la centenaria c’era la figlia Annamaria Meloni, il genero Dionigi Cambarau, la nuora Rita Farci moglie del figlio Liberato (purtroppo deceduto), quattro nipoti e due pronipoti.

«Mamma era sposata con papà Raimondo Meloni, morto da più di 25 anni», dice la figlia Annamaria. «É sempre stata una persona molto devota: soprattutto a San Basilio – continua la figlia – che per tanti anni addobbava l’altare per una promessa che lei aveva a santo. Tante persone hanno dimostrato tanto affetto con messaggi e fiori». C’è un segreto nell’alimentazione? «Mamma mangiava pochissima carne e mangia all’antica con molti cereali. Ha avuto due ictus, si è rotta il femore, ha sempre superato le difficoltà». (l. e.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Intervista

«Io ballo tutti i giorni Sanità? Accetterei se me lo chiedessero»

Desirè Manca: è un settore fragile e importante ma sto bene anche all’assessorato al Lavoro 
Roberto Murgia
Energia

La rivolta dei sindaci contro le speculazioni: «Dobbiamo crescere»

Radica: «Nell’Isola hanno aderito 14 Comuni Un aiuto in Parlamento? Per ora solo silenzio» 
Lorenzo Piras
Aerei

Continuità territoriale, Salvini firma il decreto Il bando è più vicino

Il Governo dà il via libera al nuovo schema Attesa la pubblicazione sulla Gazzetta europea 
Migranti

Ondata di sbarchi nel Sulcis

Un centinaio di arrivi nelle coste di Sant’Anna Arresi, Sant’Antioco e Teulada 