Zia Franceschina compie cento anni 

Zia Francesca Corona, per tutti Francischina, ha compiuto 100 anni. Una festa per i putzesi alla quale ha partecipato anche il sindaco Antonino Munzittu. Con la centenaria c’era la figlia Annamaria Meloni, il genero Dionigi Cambarau, la nuora Rita Farci moglie del figlio Liberato (purtroppo deceduto), quattro nipoti e due pronipoti.

«Mamma era sposata con papà Raimondo Meloni, morto da più di 25 anni», dice la figlia Annamaria. «É sempre stata una persona molto devota: soprattutto a San Basilio – continua la figlia – che per tanti anni addobbava l’altare per una promessa che lei aveva a santo. Tante persone hanno dimostrato tanto affetto con messaggi e fiori». C’è un segreto nell’alimentazione? «Mamma mangiava pochissima carne e mangia all’antica con molti cereali. Ha avuto due ictus, si è rotta il femore, ha sempre superato le difficoltà». (l. e.)

