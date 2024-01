Zia Esolina ha cent’anni 

«Zia Isolina compie gli anni, 100 per l’esattezza». A comunicarlo il sindaco di Villasor, Massimo Pinna, che le ha dato gli auguri a nome della comunità. All’anagrafe il nome corretto è Esolina Matta, anche se per tutti in paese è “zia Isolina”.

Esolina ha cresciuto insieme al marito 4 figli, ha 11 nipoti e 5 pronipoti, e’ lucidissima e in buono stato di salute. «Bellissimo – raccont ai lsidnaco Pinna – il saluto che mi ha fatto sull’uscio di casa sua mentre andavo via, dicendomi che ci saremmo incontrati in giro per le vie del paese». Dall’amministrazione comunale arriva anche il consueto dono, quello di una pergamena celebrativa intitolata alla neo centenaria. (m. p.)

