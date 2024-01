Zia Elena compie 100 anni, due paesi fanno festa 

La Marmilla accoglie una nuova centenaria: Elena Fanari, nata il 30 dicembre 1923 a Barumini. Ha festeggiato circondata dai parenti presso la comunità residenziale per anziani di Villa Sant’Antonio in via Serralonga, dove vive. Il sindaco di Barumini, Michele Zucca, accompagnato da Fabiano Frongia di Villa Sant'Antonio, ha omaggiato la festeggiata con un mazzo di fiori a nome della comunità baruminese. Vedova dal 1997, era sposata con Antonio Ghiani, senza figli. Elena Fanari ha vissuto a Barumini fino alla scomparsa di Antonio. Durante la festa tzia Elena si è commossa quando ha sentito il nome del suo amato paese, Barumini, luogo in cui ha trascorso gran parte della vita e dove albergano i suoi più cari ricordi. ( g. g. s. )

