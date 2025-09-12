Zia e nipotina in Rianimazione 

È in un letto della terapia intensiva dell’ospedale di Nuoro la ragazzina di 12 anni di Ollolai, rimasta gravemente ferita nel terribile incidente stradale avvenuto giovedì pomeriggio lungo la bretella per Pratosardo all’uscita della città. Durante la notte di ieri, è stata sottoposta a un delicato intervento polispecialistico: la prognosi resta riservata. Grave, ma in condizioni leggermente meno critiche, anche la zia di 51 anni, ricoverata anch’essa in terapia intensiva per un trauma facciale.

Lo schianto

L’incidente, avvenuto intorno alle 18, ha coinvolto tre vetture: un’Alfa Romeo Giulietta, una Peugeot 308 e una Nissan Qashqai. Il bilancio è pesante: dieci feriti, quattro in codice rosso. Sette persone sono rimaste incastrate tra le lamiere. Le auto coinvolte sono state poste sotto sequestro per consentire gli accertamenti da parte della Polstrada, che sta ricostruendo l’esatta dinamica dello scontro. Non si esclude un’invasione di corsia dovuta a distrazione, malore o abbaglio causato dal sole. Sul posto sono intervenuti sei ambulanze, elisoccorso, vigili del fuoco e forze dell’ordine.

I feriti

Meno gravi le condizioni degli altri feriti, gli occupanti della Peugeot: l’autista, zio della bimba è ricoverato in Ortopedia, la cugina in Neurochirurgia.

Sono fuori pericolo gli agenti della polizia penitenziari di Oniferi e Loculi, che viaggiavano a bordo della Giulietta. Anche i bambini di Silanus e la loro mamma a bordo del Nissan Qashqai stanno meglio.

Accesso killer

«Entrata di Nuoro imbarazzante, da sempre». È il commento che non si è fatto attendere alla notizia del terribile scontro fatto da Giovanni Pintor, il giovane che ha fondato l’associazione AdessoBasta che si batte per il miglioramento della sicurezza stradale in Sardegna, dopo la tragica morte dei fratelli Matteo e Francesco Pintor, avvenuta il 25 dicembre 2017 sulla statale 129 Nuoro-Macomer. AdessoBasta ha trascinato Anas in giudizio. Il giovane rilancia l’appello che si rafforza ancor di più se si pensa che il 7 dicembre scorso, a meno di trecento metri da quel punto, nello scontro avvenuto a poca distanza dall’ex caseificio, erano rimasti coinvolti tre veicoli e aveva perso la vita Salvatore Cadinu, originario di Onifai ma residente a Nuoro.

RIPRODUZIONE RISERVATA