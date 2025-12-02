VaiOnline
Santa Giusta
03 dicembre 2025 alle 00:30

Zia Chicchedda compie 103 anni 

Quando ha visto la torta con l’immagine del proprio viso ha riso con gioia. Del resto l’ironia e l’allegria caratterizzano da sempre la nuova centenaria: ieri Francesca Caboni, per tutti zia Chicchedda, ha compiuto 103 anni. La nonnina del paese, nata il due dicembre 1922, gode di ottima salute. Ha sempre amato cucire e ricamare, ma tutti ricordano anche la sua arte in cucina.

Per l’importante compleanno ha ricevuto la visita dei parenti e degli amministratori comunali con il sindaco Andrea Casu che hanno donato un mazzo di fiori. Francesca Caboni si è sposata all’età di 19 anni con il coetaneo Lazzaro Marras. Dal loro matrimonio sono nati sei figli Miranda, Silvana, Leonilde e Luciana (due non ci sono più), zia Chicchedda ha 18 nipoti, 19 pronipoti e due figli di pronipoti. ( s.p. )

