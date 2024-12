Zia Adelina ha spento 100 candeline 

Grande festa pochi giorni fa a Nughedu Santa Vittoria che ha celebrato una nuova centenaria. A raggiungere le 100 primavere è stata Adelina Puliga, nata nel paese il 16 dicembre 1924 da Gabriele Puliga e Maria Mura. Dopo la morte del marito, Salvatore Tatti, non avendo avuto figli, si è trasferita ad Allai, a casa della nipote Pietrina Berrita. Per anni Adelina Puliga e il marito (faceva il poliziotto) hanno vissuto a Sassari, poi una volta andato in pensione sono rientrati a Nughedu dove il coniuge è venuto a mancare nel 2019. Zia Adelina ha frequentato la scuola fino alla terza elementare a Nughedu Santa Vittoria poi ha dovuto interrompere gli studi per aiutare in casa. La sua passione, oltre le parole crociate e il giardinaggio, è sempre stata la cucina.

Lunedì pomeriggio si è tenuta la messa di ringraziamento e a seguire un rinfresco nei locali dell'ex oratorio.

