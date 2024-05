Zhang, tempo scaduto: dovrà lasciare l’Inter 

Dalla Cina agli Stati Uniti, l’Inter è pronta a cambiare proprietà. Non ci sono stati scossoni né novità nell’ultimo giorno disponibile per Steven Zhang per trovare le risorse necessarie a ripagare i 385 milioni di debiti (interessi compresi) verso Oaktree per il finanziamento concesso nel 2021, accordo che scadeva ieri. Il tempo per l’ufficialità deve ancora arrivare (potrebbero servire alcuni giorni), ma in attesa di comunicati anche chi si muove dietro le quinte dell’operazione non lascia spazio ad altre opzioni se non quella che il club nerazzurro a breve passerà nelle mani del fondo californiano.

Una nuova giornata di silenzi ha caratterizzato il mondo interista, visto che non ci sono state novità formali né colpi di coda da parte di Zhang. Tutto lascia presagire che nei prossimi giorni la situazione accelererà per portare la società nelle mani di Oaktree, chiudendo l’epoca di Suning in nerazzurro dopo quasi 900 milioni di euro investiti dal 2016 a oggi per centrare sette trofei tra cui due scudetti. La conclusione vede gli Zhang farsi sfilare il club dal fondo californiano dopo non essere riusciti negli ultimi tre anni a trovare una soluzione valida per ripagare il debito. E l’Inter prepararsi ad abbracciare la sua prima proprietà statunitense, dopo l’epoca indonesiana nel post-Moratti con Thohir (alla guida dal 2013 al 2016) e quella cinese di Suning che si sta concludendo.

Un caso che è arrivato anche in politica. «Se si vogliono accendere finanziamenti di varia natura è legittimo ed è previsto dalle norme, certo non è una pagina estremamente positiva. L’ente terzo che vogliamo istituire serve a prevenire anche situazioni così», ha commentato il ministro dello sport Andrea Abodi. Si attende il via libera ai vari passaggi burocratici, per i quali dopo l’escussione del pegno e il completamento delle procedure tecniche Oaktree dovrà nominare un nuovo Consiglio di amministrazione (nell’attuale ci sono già due consiglieri in orbita Oaktree, ovverosia Carlo Marchetti e Amedeo Carassai), oltre a un nuovo presidente. L’attuale dirigenza non dovrebbe essere toccata, così come sul mercato l’Inter continuerà a muoversi come fatto negli ultimi anni puntando sull’equilibrio.

In attesa della nuova governance, sullo sfondo resta la situazione legata ai rinnovi, in particolare quelli di Barella, Inzaghi e soprattutto Lautaro. «Siamo vicini, mancano solo un paio di cosette», le parole dell’attaccante, «ho detto in settimana perché poi finisce il campionato e volevo definire tutto prima della Coppa America. Aspettiamo, non so cosa accadrà da qui alla prossima settimana, ma non ci sono problemi tra di noi».

