«Zeus con l’Alzheimer» Alessio Boni sui palchi di Cagliari e Sassari 

La Grande Prosa del Cedac porta dal 10 al 14 dicembre al Teatro Massimo di Cagliari e il 15 dicembre al Teatro Verdi di Sassari, alle 20.30, la pièce “Iliade/Il gioco degli dei”, moderna rilettura dell’opera omerica con drammaturgia di Aldorasi, Boni, Niccolini e Prayer. Sul palco oltre ad Alessio Boni e Antonella Attili, Haroun Fall, Jun Ichikawa, Liliana Massari, Francesco Meoni, Elena Nico e Marcello Prayer.

Due tappe: Cagliari, e Sassari. Di fatto però quasi un ritorno a casa.

«La madre della mia compagna ha origini dorgalesi, quindi veniamo spesso a trovare i parenti, certi pranzi… ma come dicevano i greci, l’accoglienza è la più alta forma di civiltà, e in Sardegna ho sempre trovato grande accoglienza».

Alessio Boni, perché riportare il pubblico a quella che è la radice della cultura e in qualche modo, anche la radice del racconto? È un'idea di teatro civile o il tentativo di riportarci al punto da cui siamo nati?

«Entrambi. Dopo il lockdown attorno al nostro gruppo, il Quadrivio, sentivamo una sorta di energia negativa: l’Occidente decadente, una mancanza di positività e di curiosità a fronte di discorsi intrisi di una insopportabile retorica. Decidemmo allora di mettere in scena il capostipite del racconto dell'Occidente, l'Iliade, perché contiene in sé tutto, ma di farlo a modo nostro: Zeus chiama a raccolta gli altri dei, oggi, nel 2025. Si sentono messi da parte e vorrebbero tornare a essere potenti. Poi invece lui ha un po’ d’Alzheimer, Era è ossessivo-compulsiva, Ares una specie di ex tossicodipendente. Vediamo in loro le fragilità dell’essere umano, e questa famiglia guerrafondaia finisce per rievocare l’Iliade, con nostalgia, guardando un braciere. Lì entrano in scena le marotte, che saranno il loro specchio umano. Sarà in questo gioco del doppio che proveremo a interrogarci sul passato e sul presente».

Insomma, parlare di allora per parlare di ora.

«All’epoca sì usciva da una peste, noi da una pandemia. Viviamo due guerre e un genocidio in diretta, lo seguiamo giornalmente e nessuno fa nulla. Abbiamo ideato questo spettacolo proprio per far arrivare, tramite una rappresentazione catartica quello che la storia ci ha detto anni fa: non ripetiamo più questi scempi, non torniamo alla forza bruta, non torniamo alle mattanze ignominiose. Siamo sotto a una sorta di terrore del potere, allora si chiamava Agamennone, ora ha molti nomi ma la stessa sostanza. Delle questioni morali, di Elena, non importava niente a nessuno: in ballo c’era il controllo dello stretto dei Dardanelli, in mano ai troiani. Di tutte le Elena di oggi, in Palestina, Ucraina, nel Sudan, non importa a nessuno».

Potremmo dire che portate in scena le paure più profonde e attuali.

«Sono continue, sono fragilità, terrori che riempiono le nostre televisioni. È l’egemonia di pochi che fa sì che l’orrore non sia più immaginifico ma pratico, con bombe, droni, ammazzamenti. Noi siamo ancora fortunati a vivere in Italia, siamo spettatori e non attori di queste tragedie».

Nell’Iliade l’uomo prova a non essere più “spettatore” agito dal fato, a sottrarsi al volere degli dei.

«Patroclo ne è un esempio, come lo sono le conseguenze della sua morte per mano di Ettore. Achille non agisce più per altri, non ubbidisce neppure alle raccomandazioni della madre Teti e del padre Peleo: vuole una vendetta e per questo compie una carneficina, offende il fiume Scamandro tingendolo del sangue dei suoi nemici salvandosi anche dalla sua ira, uccide Ettore, fa scempio del suo corpo. È una ribellione feroce dell’uomo nei confronti del fato e di quanto gli era imposto da altri: è l’uomo che comincia ad avere coscienza che può scegliere, decidere, tema che uscirà con ancora più forza nell’Odissea».

Un modo truce per farlo.

«Noi pensiamo di essere più pacifisti, risolti, ma non è vero, ci bastano venti minuti nel traffico, ci ammazziamo per un niente. Nasciamo maschi, uomini si diventa e il percorso da fare è lunghissimo».

Avete fatto quasi 200 repliche in tre anni: possiamo dire che il teatro è vivo?

«Vivissimo perché c’è una catarsi molto potente anche se sai che il teatro è finto, ma la realtà è diventata così truculenta che il cinema e la tv non riescono più a competere, mentre il teatro è un uomo che parla con un altro uomo, e nulla può non toccarci di più. Pensa che tre o quattro anni fa in Italia ha sbigliettato più il teatro che gli stadi di calcio, perché i teatri spesso li trovi anche in comuni piccolissimi e la gente, se la proposta è buona, li frequenta».

RIPRODUZIONE RISERVATA