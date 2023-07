Zes unica per il Sud: «Cambiano gli scenari, svantaggio per l’Isola» 

Un passo avanti e due indietro per l’Isola. Il Governo è andato alla chetichella a Bruxelles e ha tirato la bordata che potrebbe nuocerle molto: non più otto Zes (Zone economiche speciali) in altrettante regioni, bensì una sola per tutto il Mezzogiorno. Con un unico coordinamento, quindi via il commissario Aldo Cadau (in carica da undici mesi) e comando accentrato altrove: l’Isola perderebbe il controllo della sua Zona che semplifica e rende più economico far nascere imprese. Letto, non ancora approvato e quasi sottoscritto: Raffaele Fitto, ministro di Affari europei, Sud e Coesione, che ha lanciato la proposta alla vice presidente della Commissione Ue, Margrethe Vestager, a Bruxelles.

«Sardegna penalizzata »

In Sardegna, dove la Zes è un mezzo per attrarre investimenti imprenditoriali in una terra già penalizzata dall’insularità, a parte qualche eccezione non l’hanno presa bene. A partire dalla Cgil, furibonda perché la Zes sarda rischia di trovarsi nel calderone del Sud, che almeno il problema dell’insularità (Sicilia a parte) non ce l’ha. Ma noi sì, e l’iniziativa del Governo rischia di far perdere alla Sardegna questa “compensazione”. Se tutto il Sud è Zes, allora l’Isola diventa meno concorrenziale.

I sindacati

«Di ufficiale non c’è niente», sbuffa Fausto Durante, segretario regionale della Cgil, «e nemmeno di ufficioso. Questo Governo esclude sistematicamente le parti sociali: pure sul Pnrr, cosa che Draghi non faceva». Durante è un po’ scettico sulle Zes: «Devono accelerare gli investimenti imprenditoriali in aree svantaggiate ed eliminare la burocrazia, ma nessuna Zes italiana risplende per efficienza: lo fanno quelle polacca e cinese. Il successo di una Zes», aggiunge Durante, «verte sul partenariato con le forze sociali: se ne fanno una per l’intero Sud, tutto ciò si perde e la Sardegna sarà svantaggiata. Vediamo che faranno nel dettaglio, visto che il Governo si muove senza parlare, ma l’iniziativa non ci piace». Del tutto rilassati, invece, alla Cisl: «È corretto», secondo Gavino Carta, segretario regionale, «individuare strumenti prioritari per rilanciare il Mezzogiorno, cioè le regioni in ritardo. Servono infrastrutture e fiscalità di vantaggio. E la questione della governance», cioè chi governerà e da dove, «non ci appassiona: vedremo le norme. Fitto ha sensibilità per il Sud».

Gli artigiani

Le categorie produttive sono preoccupate: «È ovvio», nota Francesco Porcu, segretario regionale della Cna: «Voglio vedere se ci saranno elementi speciali per l’insularità, per la compensazione, e non sarebbe accettabile un unico trattamento generalizzato di tutte le regioni. Legati alla Zes», aggiunge Porcu, «sono fiscalità, mobilità intesa come continuità territoriale di persone e merci: in quanto isola, dobbiamo avere vantaggi superiori a quelli che la Zes porta a tutte le regioni del Sud.

Il commissario

Aldo Cadau, commercialista, commissario da undici mesi della Zes sarda (Cagliari, Oristano, Portoscuso, Porto Torres, Olbia e Tortolì-Ogliastra), ricorda che il costo che ogni sardo paga per l’insularità è 5.700 euro l’anno, e lo paga in svantaggi: «A prescindere da chi coordinerà, e me ne posso andare pure oggi, bisogna tenerlo presente: la Zes è una parziale compensazione e abbiamo imprenditori interessati a investire in Sardegna 260 milioni di euro. Significa ricchezza e lavoro. Abbiamo perfezionato le autorizzazioni uniche», aggiunge Cadau, «e gli accordi con le banche, ottenuto risorse regionali per rifare il piano strategico, realizzato il sistema di geolocalizzazione delle imprese nella Zes con il sistema di ultima generazione. Se le Zes», fa notare il commissario sardo, «hanno un coordinamento nazionale ma ciascuna può contare su un proprio amministratore delegato, a prescindere dai nomi, allora il sistema può funzionare. Se invece ci sarà un uomo solo al comando di tutte le Zes, dubito che ne esista uno in tutto il mondo in grado di farlo». Anche se ogni uomo è un’isola, e con la Zes data a tutti è ancor meno speciale. Proprio come la sua terra.

