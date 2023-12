«Zes unica, no a condizioni sfavorevoli alla Regione» 

Rispetto alla Zes unica per il Mezzogiorno – in vigore dal primo gennaio in sostituzione delle attuali otto, compresa quella sarda – non si torna indietro. Il Consiglio regionale prova allora a ridurre al minimo i rischi che l’Isola si trova a correre per effetto del superamento dell’attuale assetto senza la previsione di un periodo di transizione minimo. Ieri la commissione Bilancio ha approvato all’unanimità una risoluzione che invita il governatore ad assumere ogni iniziativa necessaria affinché il passaggio «non si traduca nell’applicazione nel territorio sardo di condizioni meno favorevoli in termini economici, finanziari e amministrativi». Nel documento c’è anche la richiesta al presidente di «assicurare l’attiva partecipazione della Regione ai fini della definizione del Piano strategico della Zes, vigilando in particolare sugli investimenti e interventi prioritari necessari a rimuovere gli svantaggi derivanti dalla condizione di insularità». Il terzo punto: l’invito a proporre al Governo «il mantenimento nell’Isola della struttura regionale costituita a supporto del commissario straordinario della Zes, valutando anche la possibilità di inquadrarla come unità di progetto in capo al Centro regionale di programmazione». Questo per «consentire, pur nell’ambito di una regia centralizzata nazionale, di meglio interpretare le specificità del territorio, capitalizzando il know how acquisito dalla stessa struttura attraverso la fitta rete di relazioni costruite e le sinergie già in essere».

Non sarà facile convincere Roma a mantenere una base organizzativa in Sardegna, anche perché uno degli obiettivi della Struttura di missione Zes in luogo degli otto commissari straordinari è quella di assicurare la più efficace e tempestiva attuazione degli interventi del Pnrr relativi alla infrastrutturazione della Zes unica. D’altra parte, si legge nella risoluzione, «l’attribuzione del credito di imposta nella misura massima consentita dalla Carta degli aiuti a finalità regionale, comporta per l’Isola l’applicazione di fasce meno favorevoli rispetto alle altre Regioni». Per questo, si vuole evitare in ogni modo che il meccanismo del credito d’imposta si traduca in minori entrate per la Regione.

