Zes unica, l’Isola teme la beffa 

La montagna alla fine potrebbe partorire un topolino piccolissimo. Troppo gracile per soddisfare le imprese dell’Isola che speravano nell’istituzione della Zona economica speciale come una rivoluzione storica che avrebbe attratto finanziatori da tutto il mondo, allettati dai crediti d’imposta fino al 60% sugli investimenti fatti in Sardegna. E invece, non solo Il governo Meloni ha voluto estendere i benefici della Zes a tutto il Meridione, ma ha riservato talmente pochi fondi che, spalmati su tutti i richiedenti, potrebbero garantire sconti fiscali non superiori al 18%.

Novità

E poco cambia se agli 1,8 miliardi di euro inizialmente stanziati l’Esecutivo ha voluto aggiungerne altri 1,6: le risorse restano comunque insufficienti a soddisfare le richieste di una platea enorme di imprese come quelle di tutto il Sud Italia.

«L’aumento dell’intensità del credito non può essere che una buona notizia», commenta Francesco Porcu, segretario regionale della Cna. «Ma restano ancora tante incognite sull’effettiva attrattiva della misura. Da una parte infatti dobbiamo capire quante sono le imprese che, dopo le manifestazioni di interesse dei mesi scorsi, sono concretamente intenzionate a investire nelle regioni del Sud. In base al numero delle quali poi riusciremo a calcolare il reale ammontare delle risorse; dall’altra non possiamo però non evidenziare che le agevolazioni avranno poco impatto sulle piccole e medie imprese, considerato che non saranno agevolabili i progetti di investimento il cui costo complessivo sia di importo inferiore a 200mila euro».

Le risorse

Il governo respinge le accuse snocciolando numeri a raffica: «Si tratta di uno stanziamento di cinque volte superiore a quello dal 2016 al 2020», ha detto il ministro Fitto. «Per il riconoscimento del credito di imposta Sud (misura istituita con la legge di bilancio 2016 e sostituita dal 2024 dal credito di imposta per gli investimenti nella Zes Unica) e di tre volte superiore a quello previsto negli anni 2021 e 2022 (pari a 1.053,9 milioni di euro) e nell’anno 2023, pari a 1.467 milioni di euro, di cui solo 1,3 miliardi di euro effettivamente utilizzati».

Scommessa

Oltre ai 3,4 miliardi di euro disponibili, il provvedimento prevede che possano essere utilizzate le risorse dei programmi nazionali e regionali, finanziati con le risorse della politica di coesione europea 2021/27, relativi alla competitività delle Pmi.

Si tratta di programmi che hanno una dotazione finanziaria di circa 4,2 miliardi di euro e che, al netto degli impegni già assunti e dei vincoli specifici di destinazione già previsti, possono essere utilmente impiegati, nel rispetto delle relative condizionalità, anche per sostenere gli investimenti agevolati con il credito di imposta.

RIPRODUZIONE RISERVATA