Zes unica, l’Isola si lecca le ferite «Ma avrete benefici» 

Certo, una Zona economica speciale tutta sarda sarebbe stata un parziale indennizzo per gli svantaggi dovuti al fatto di essere un’isola lontana dal resto del Paese, e quindi svantaggiata nei costi. Ma poi il Governo nazionale, dopo averla concessa, ha virato verso il “calderone”: la Sardegna è ora in un’unica Zes del Mezzogiorno, con il timore di non essere, per così dire, la figlia prediletta. L’Isola adesso condivide tutto con altre sette regioni svantaggiate, ma non sempre quanto la Sardegna. E condivide anche un unico coordinatore nazionale: Giosy Romano, che a dispetto del cognome è napoletano, avvocato amministrativista, ex commissario delle Zes di Campania e Calabria e ora di quella nazionale.

Il cambiamento

«Il fatto che io sia qui e che tornerò spesso significa che la Sardegna per noi vale quanto le altre regioni». Testo e musica sono dello stesso Giosy Romano. «La Sardegna non ha più una Zes sua», premette, «ma gode di ulteriori vantaggi. E poi: trenta aziende di qui hanno aderito fino a quando era regionale, per un valore di circa 500 milioni di euro, e più di altrettante sarde a quella unica del Sud Italia».

I vantaggi

Dice, Romano, che questa è una di quelle partite con il risultato già scritto: 37 a 1. «Il primo numero rappresenta gli adempimenti burocratici richiesti per aprire una nuova impresa, ma diventano uno se quell’azienda nasce nella Zes un tempo sarda, poi diventata una sola e di cui fanno parte otto regioni del Mezzogiorno». Un vantaggio riconosciuto alla Sardegna - anche per indennizzarla per gli svantaggi legati all’insularità - ora è esteso al Sud Italia e centralizzato in un’autorità unica. «Ma la Sardegna c’è e i vantaggi già si vedono», sottolinea il coordinatore. Nell’Isola, dov’era ieri per un convegno a Cagliari, dice Romano che «l’ottimo lavoro svolto dall’ex commissario Aldo Cadau» (scelto nel 2022 dalla ministra Mara Carfagna) «è stato ulteriormente migliorato grazie al fatto che la Zes nazionale dà un vantaggio in più: prima esistevano aree Zes in ogni regione, invece ora l’intera Sardegna è nella Zes».

Tutto semplificato

I vantaggi sono evidenti: non solo perché si presenta una domanda allo sportello digitale per ottenere tutte insieme le 37 diverse autorizzazioni richieste per aprire un’impresa («e arrivano sempre entro 31 giorni lavorativi», sottolinea il coordinatore nazionale), ma anche perché lo stesso discorso si applica all’ampliamento di imprese che crescono di dimensioni. E poi c’è la questione delle tasse: «A chi ha accesso al credito d’imposta a livello nazionale si decurta la tassazione del 30 per cento, ma nelle zone in grave difficoltà come il Sulcis Iglesiente si arriva al 70 per cento».

«Ora la pubblicità»

Al netto della fregatura di aver perso la propria Zes per confluire in quella nazionale, secondo il coordinatore nazionale «i nuovi vantaggi faranno tornare il sorriso agli imprenditori sardi». Certo, ammesso che sappiano di quest’opportunità offerta dal Governo, ma molti non conoscono le Zone economiche speciali e ignorano i vantaggi fiscali e procedurali. «Per ora l’informazione agli imprenditori sui vantaggi della Zes», sospira Romano, «è piuttosto artigianale: vado nei luoghi e racconto le opportunità. Ma presto ci sarà una campagna di comunicazione più strutturata».

Tutto sul sito

Per tagliare la burocrazia, riducendo da 37 a uno solo gli adempimenti per aprire un’impresa, il Governo ha scelto una procedura a sua volta snella: gli imprenditori si collegano al sito della Zes e presentano le istanze. Poi sarà la Zes a seguire le procedure, comprese le conferenze dei servizi, per le nuove aperture e gli ampliamenti di quelle che già ci sono. Come a dire che anche in Italia, di tanto in tanto, si fa vedere in giro il Terzo millennio. Nel quale si apre un’impresa in 31 giorni.

RIPRODUZIONE RISERVATA