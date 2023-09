Zes unica, la Sardegna si divide  

La Sardegna sarà inclusa nella nuova Zona economica speciale per il Mezzogiorno. Il nuovo impianto normativo sarà in vigore dal primo gennaio dell’anno prossimo e riguarderà anche Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia e Sicilia. Raffaele Fitto, ministro per gli Affari europei, ha assicurato nuove agevolazioni fiscali in tutto il Sud. La scelta dell’esecutivo imporrà un cambio di passo rispetto alle Zone economiche speciali già operative. Tra queste c’è la Zes sarda. Realtà attiva in alcune porzioni dei Consorzi industriali isolani e nelle aree intorno all’aeroporto di Elmas.

Timori e ottimismo

Aldo Cadau, commissario straordinario alla guida dell’ente, valuta con la massima cautela le parole da impiegare nella sua analisi: «Ritengo che si rischi di ridimensionare la possibilità di delineare una politica di sviluppo vicina ai bisogni dell’Isola».

Cadau elenca numeri che fotografano vivacità ed efficienza: «Ci sono circa cento imprese interessate ad investire. Operazioni favorite anche dalla qualità amministrativa. In media impieghiamo 28 giorni per concludere l’iter autorizzativo. Sarà importante creare modalità di raccordo tra Roma e i territori per tutelare sul serio il principio di insularità».

Le reazioni

Pietro Pittalis, deputato di Forza Italia, promuove la scelta del Governo: «Ci sono risorse certe per oltre 4 miliardi per il prossimo triennio e saranno destinate ad agevolazioni per le imprese. Denari a cui si aggiungerà l’80% dei fondi di Coesione». L’avvocato azzurro non teme un ridimensionamento per l’Isola: «La Zes sarda ha dimostrato di essere un valido strumento grazie alla guida di un commissario competente come Aldo Cadau. Una cabina di regia nazionale unita a una strategia regionale potrà dare risultati ancora più importanti».

Nessun rischio anche per Salvatore Deidda, deputato Fdi: «La Zes unica coordinerà gli interventi e impedirà contrapposizioni. Ci sono poi finanziamenti per opere strategiche: abbiamo necessità di attirare investimenti». Apprezzamento anche dal capogruppo Fdi in Consiglio regionale, Fausto Piga: «Ci sono i presupposti per fare bene».

Critiche

La Zes unica non piace invece al segretario del Pd sardo, Piero Comandini: «Il Sud non è tutto uguale. Questa scelta ci indebolisce e sui trasporti non siamo competitivi». Francesco Agus, presidente del gruppo consiliare Progressista, accusa la Giunta regionale: «Subire lo scippo di queste competenze è l’esatto contrario dell’autonomismo. Accentrare le competenze è sbagliato». Critico anche il Rosso-verde Diego Loi: «Evidente il tentativo di allentare la specialità sarda». Distinguo dal centrista Stefano Tunis: «Se tutto è speciale niente è speciale. Sud e Isole sono diversi».

Sul fronte sindacale, il segretario della Cgil sarda Fausto Durante è netto: «Cancellare le Zes per crearne una sola depotenzia lo strumento. I temi dell’area di Cagliari e del Sulcis sono diversi da quelli di Puglia e Basilicata». Ignazio Ganga, segretario confederale nazionale della Cisl ribadisce: «La Zes unica potrà favorire obiettivi di coesione ma serve una governance partecipata».

