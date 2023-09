Zes unica al Sud, ok del Governo 

«Tutto il Sud Italia diventerà Zona Economica Speciale. Questa è una grande opportunità per il Mezzogiorno». Lo ha detto il ministro per le Politiche europee il Sud e il Pnrr Raffaele Fitto illustrando il decreto legge approvato dal Cdm che prevede “disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione e per il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese”.

Cosa cambia

Il decreto trasforma le attuali 8 zone economiche speciali in una «zona economica speciale unica» ha spiegato Fitto. Fra i vantaggi, secondo il Governo, c’è l'estensione dello speciale credito d'imposta a tutto il Mezzogiorno. «Questo consente una serie di aspetti molto importanti sul fronte della semplificazione e delle autorizzazioni dell'utilizzo delle risorse dal punto di vista della fiscalità», ha spiegato il rappresentante dell’esecutivo. «Lo strumento del credito d'imposta per il Sud che aveva una formula maggiorata all'interno delle 8 aree Zes, viene allargata al Sud Italia».

Sulla stessa linea anche la premier Meloni: «Stiamo lavorando anche per le isole minori, perché non possono esserci cittadini di serie B . Io credo poi che la Zes sia una grande vittoria ed opportunità, vuol dire che il Sud può competere ad armi pari con tutti, con il resto della nazione ed essere maggiormente in linea con il resto del Paese».

Timori

Tuttavia, si concretizza il piano di allargamento delle Zone economiche speciali, annunciato a inizio anno e da subito osteggiato da più parti in Sardegna. Dai sindacati alla politica, passando per imprese piccole e grandi, è emersa la paura di venire penalizzati dalla nascita di una Zes unica (che comprende quindi Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna) nonostante la promessa di distribuire nei prossimi tre anni 4,5 miliardi di euro.

Da ora, infatti, secondo i pessimisti, un’impresa che vorrà investire nelle Zone economiche speciali sfruttando burocrazia più snella e sgravi fiscali, non avrà solo otto alternative, tra cui quella sarda, ma potrà scegliere di svilupparsi in qualunque centro del Mezzogiorno, con l’ipotesi quindi di preferire un territorio non penalizzato logisticamente. dalla sua insularità proprio come la Sardegna. Senza dimenticare i potenziali disagi che una regia unica che dovrà gestire l’intero Mezzogiorno comporterà rispetto a un coordinamento locale, di sicuro più attento alle esigenze dei territori isolani.

RIPRODUZIONE RISERVATA