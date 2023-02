«Zes, occasione da non perdere» 

La Zes rappresenta una grande opportunità di sviluppo economico e crescita sociale per la Sardegna. L’obiettivo è creare condizioni favorevoli in termini economici, finanziari e amministrativi, che consentano lo sviluppo delle imprese già operanti e l’insediamento di nuove. Il tema è stato al centro di un seminario organizzato da Garanzia Etica, in collaborazione con Unicredit: sono state analizzate le caratteristiche della Zes, le opportunità, i benefici fiscali e la semplificazione delle procedure amministrative previsti per le imprese.

«La Zona economica speciale – sostiene il presidente di Garanzia Etica, Enrico Gaia - è uno strumento strategico di sviluppo del nostro territorio regionale, sicuramente una opportunità da non perdere. Andrà a creare un circolo virtuoso nel tessuto produttivo locale con l’attrazione degli investimenti e la creazione di nuova occupazione. Garanzia Etica – prosegue Gaia – offrirà il sostegno e la consulenza necessaria per affiancare le imprese nel cogliere le opportunità e i benefici della Zes Sardegna. La partnership consolidata con UniCredit consentirà di offrire il supporto adeguato nell’ottenimento dei finanziamenti».

