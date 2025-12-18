« Zes nell’Isola, un’occasione persa» 

«Nonostante gli annunci roboanti di Meloni e del suo governo, ormai è chiaro che la Zes sarà un totale fallimento», attacca la senatrice M5S Sabrina Licheri, capogruppo in commissione Industria e attività produttive. «Quella che doveva essere una grande opportunità per i territori - aggiunge - si sta rivelando giorno dopo giorno un’occasione mancato o meglio una impresa impossibile».

I contributi

Sullo sfondo ci sono le Zone economiche speciali, che nell’Isola – ma non solo – non sono ancora decollate come ci si aspettava. L’agenzia delle Entrate ha diffuso le percentuali di credito d’imposta che le aziende potranno ricevere: il contributo inizialmente previsto del 60,33%, grazie ai fondi aggiunti in manovra, sale al 75%, ma solo previa istanza da inoltrare entro il prossimo 26 maggio. Per la Zes agricoltura le percentuali riconosciute dall’Agenzia, inizialmente fissate fino al 18,5% sono state innalzate al 58,6%. Soglie comunque troppo basse, e tutt’altro che prevedibili, per convincere piccoli e grandi imprenditori a scommettere nel lungo periodo sulle Zone economiche speciali.

La polemica

«Un’occasione mancata - continua Licheri - soprattutto dopo che il governo ha deciso di allargare la Zona economica speciale a tutto il Sud e includendo lo scorso novembre Umbria e Marche. Una platea di beneficiari talmente vasta che non finirà col privilegiare solo le grandi imprese e le multinazionali anziché le piccole e medie imprese che contavano di poter ampliare il mercato al di fuori delle loro specificità territoriali».

I nodi sono diversi. «È stato limitato l’orizzonte temporale per accedere ai benefici, la misura non garantisce sostegno pubblico concreto, e si limitano così investimenti e occupazione. La verità è una sola, questo governo non è assolutamente capace di fare programmazione come hanno dimostrato anche con Transizione 5.0. La Sardegna, proprio in virtù della sua specificità, ha bisogno di attenzione e un approccio diverso che possa farla crescere davvero e gli spiccioli stanziati non basteranno e si perderanno in mancette e niente più», conclude la senatrice.

