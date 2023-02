Zes-Intesa, patto per lo sviluppo 

Rilanciare, in un contesto internazionale favorevole, il ruolo dell’Isola al centro del Mediterraneo per aiutare lo sviluppo del territorio e dell’economia. L’accordo siglato ieri a Cagliari tra il commissario straordinario della Zona economica speciale Sardegna, Aldo Cadau, e Banca Intesa, che ha destinato un plafond di 5 miliardi alle Zes meridionali, guarda proprio in questa direzione.

Gli obiettivi

«Rinforzare il tessuto imprenditoriale della Sardegna significa prima di tutto lavorare per costruire sinergie virtuose fra aziende, territori, distretti produttivi, istituti di credito, ma si vuole così anche aprire il sistema economico ai più grandi player internazionali, attraendo nuovi investimenti per la crescita e lo sviluppo del territorio», afferma Cadau. «Il ruolo della banca – aggiunge Stefano Cappellari, direttore regionale Intesa Sanpaolo - non è solo finanziare le imprese, ma è anche renderle consapevoli delle occasioni disponibili. Il contesto geopolitico ha determinato uno spostamento delle rotte marittime globali e, la presenza della Zes fa sì che economia portuale e dell’entroterra possano sviluppare sinergie durevoli, cogliendo l’opportunità unica del Pnrr».

I fondi

Proprio dal Piano nazionale di ripresa e resilienza sono in arrivo 170 milioni per il sistema portuale sardo mentre altri 28 sono destinati al “Green Port”, il progetto per le attività portuali sostenibili e compatibili con i contesti urbani portuali. Mentre le Zes sono fondamentali per favorire nuovi investimenti attraverso incentivi fiscali e amministrativi. Secondo le stime, infatti, possono influenzare in modo importante alcuni indicatori economici, aumentando, per esempio, il traffico portuale fino all’8-9% annuo e l’export del 4%.