Zes, ci sono più risorse  per Sardegna e Sicilia Ma è scontro politico 

Ogni volta che saranno programmati investimenti per le Zes, parte delle risorse sarà prioritariamente destinata a Sardegna e Sicilia. Lo prevede un emendamento al decreto “Sud” approvato due notti fa in commissione Bilancio della Camera. Primo firmatario è il presidente della commissione bicamerale per il contrasto degli svantaggi derivanti dall’insularità, il deputato siciliano di Forza Italia Tommaso Calderone. «Dopo solo un mese dall'istituzione della bicamerale è stato ottenuto un primo sostanziale risultato per le due Isole, che porterà nelle nostre regioni milioni di euro in termini di investimenti, e quindi sviluppo e benessere», ha detto dopo il via libera. Il dl introduce la Zes unica per il Mezzogiorno ed è atteso oggi a Montecitorio dove nel primo pomeriggio il Governo, secondo quanto già preannunciato dalla conferenza dei capigruppo, porrà la questione di fiducia, mentre il via libera in prima lettura è previsto entro martedì prossimo.

«Intervento necessario»

La proposta approvata in commissione porta anche la firma del deputato della Lega Dario Giagoni: «Si tratta di un intervento necessario per il rispetto del principio di insularità introdotto in Costituzione nel 2022, e che darà modo alle regioni insulari di non subire ulteriori divari infrastrutturali e sociali rispetto alla Penisola», ha spiegato, «si tratta solo di un primo passo da compiere per l'attuazione reale del principio previsto dall'articolo 119 della Carta».

Per Michele Cossa, presidente della commissione speciale per l’Insularità in Consiglio regionale, «promuovere investimenti e attrarre investitori è il mezzo più efficace per garantire lo sviluppo dei territori svantaggiati. Questo risultato segna un primo passo significativo verso tale obiettivo e si tradurrà in un consistente flusso di risorse per sostenere gli investimenti nelle nostre comunità».

«Una presa in giro»

Per il deputato dem (e vicepresidente della bicamerale Insularità) Silvio Lai, l’emendamento di Calderone «è offensivo». Infatti, ha spiegato ieri, «il nostro impegno era quello di evitare di soffocare sul nascere la Zes sarda che sta operando positivamente, evitando che tutto il sistema incentivante finisse in una programmazione nazionale indistinta e in uno sportello unico che sfavorisce il sistema debole dell’isola». Invece, «in cambio di una citazione in legge del termine insularità si è rinunciato a fare gli interessi dell’Isola e ad alzare la voce per distinguere la Zes unica in Sardegna e le prerogative costituzionali della Regione a Statuto Speciale». Adesso, è l’appello di Lai, «la Regione Sardegna valuti la possibile impugnazione del decreto “Sud” davanti alla Corte per il mancato rispetto della specialità e del principio di insularità.

Critiche anche da parte delle parlamentari del M5S Alessandra Todde e Concetta Diamante. «L’emendamento non è assolutamente sufficiente. È necessario che per le Isole maggiori sia prevista una Zes ad hoc, con meccanismi di funzionamento specifici, adeguati e cuciti su misura rispetto alle problematiche e alle peculiarità delle regioni insulari», hanno spiegato in una nota congiunta, «se si vuole intervenire seriamente sullo sviluppo di Sardegna e Sicilia si deve pensare in maniera strutturale, e non con interventi spot per aggiustare il tiro». (ro. mu.)

