Zero rimborsi ai cittadini giardinieri 

La mozione presentata dal gruppo di minoranza Impari sulla gestione partecipata del verde pubblico tramite l’adozione degli spazi verdi di Guspini ha passato il vaglio del Consiglio comunale con alcuni emendamenti: inizialmente sembrava destinata a essere respinta, ma le modifiche apportate in seguito alla riunione dei capigruppo hanno portato all’approvazione.

Una delle principali modiche riguarda l'aspetto finanziario: la mozione originale proponeva forme di compensazione o il rimborso ai cittadini per le spese sostenute per le attrezzature necessarie alla cura degli spazi verdi. Questa proposta è stata cancellata, eliminando così il possibile onere finanziario per l'amministrazione comunale.

I tre punti

La mozione, inizialmente articolata in tre punti, chiedeva al sindaco Giuseppe De Fanti e alla Giunta di: 1) individuare un protocollo standard per la concessione di aree verdi comunali; 2) istituire un regolamento apposito; 3) allocare risorse di bilancio per il rimborso delle attrezzature o per definire forme di compensazione fiscale, seguendo il modello del baratto amministrativo.Alcune parti – ammette Alessio Pilloni, consigliere di minoranza – hanno incontrato resistenza e sono state oggetto di modifica. La principale ha reso opzionale la scelta tra protocollo standard e istituzione di un regolamento». Il secondo punto è stato poi ampliato per includere il supporto informativo a coloro che intendono dedicare tempo e lavoro per la cura degli spazi verdi, senza però alcun onere per l'amministrazione.

Questo aggiornamento da un lato semplifica il processo di coinvolgimento dei cittadini e favorisce un approccio più inclusivo alla gestione partecipata del verde pubblico, dall’altro nega il rimborso delle spese.

Le reazioni

«Sarebbe stato importante coinvolgere chi per anni ha portato avanti l'adozione degli spazi verdi di Guspini. Spero a breve in un’interlocuzione con l’amministrazione comunale», commenta l’imprenditrice guspinese Daniela Ducato, esperta di economia circolare e dall’anno scorso presidente nazionale del Wwf. La gestione partecipata del verde pubblico, sottolinea ancora Ducato, è congruente con l'obiettivo di sostenibilità e risparmio delle risorse, nonché con la certificazione di Comune pesticide free a cui occorrerà attenersi, con protocolli evolutissimi da mettere in campo.

«Troppi regolamenti»

Filippo Usai, consigliere di maggioranza, spiega le motivazioni del voto: «Siamo d'accordo sull'assegnazione ai privati di aree verdi comunali per la loro cura e manutenzione, così come da programma elettorale, e già da tempo abbiamo iniziato a farlo». Tuttavia, prosegue il consigliere, redigere troppi regolamenti sarebbe controproducente perché la burocrazia è già eccessiva e al momento della stipula sarà fondamentale focalizzarsi su alcuni punti fondamentali di come il cittadino deve operare. Resta ora da vedere come verrà attuata a Guspini questa nuova modalità di gestione del verde pubblico e come i cittadini risponderanno a questo invito all'azione collettiva per la cura dell'ambiente urbano.

