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Al Sinigaglia.
12 ottobre 2026 alle 01:46

Zero gol ma quante emozioni nella sfida tra Como e Roma 

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Como 0

Roma 0

Como (4-2-3-1) : Butez; Couto (42' st Kempf), Ramon, Chalobah, Kaiki; Perrone (42' st Milla), Da Cunha (32' st Baturina); Diao (42' st Addai), Paz, Caqueret (20' st Rodriguez); Douvikas. In panchina Vigorito, Sanchez, Valle, Dossena, Lahdo, Goldaniga, Smolcic, Liberali, Kambwala. All. Fabregas.

Roma (4-2-3-1) : Gollini; Mancini, Ndicka, Hermoso (14' st Balerdi); Molina (36' st Reinsch), De Roon, Konè (43' st Pisilli), Wesley; Dybala (43' st Lulli), Pellegrini (1' st Soulè); Malen. In panchina Vasquez, De Marzi, Castro, Mora, Ghilardi. All. Gasperini.

Arbitro : Fabbri di Ravenna.

Como. Un punto a testa. Como e Roma si fermano a vicenda in una partita che dice molto di più del risultato finale. Niente gol, ma diverse emozioni in questo scontro al vertice, che ancora una volta vede uscire i giallorossi senza successo dal campo di Como, dopo le due sconfitte degli anni precedenti.

La squadra di Fabregas stavolta non riesce a vincere, ma ci ha provato fino all'ultimo. Bravi i giocatori biancoblù, altrettanto valida la resistenza della Roma (con Gollini tra i pali al posto dell’infortunato Svilar) penalizzata da un'inferiorità numerica pesante: praticamente tutta la ripresa giocata in dieci senza Malen, espulso. In sintesi, un confronto che ha ribadito la forza di entrambe, anche se da una sfida del genere era lecito attendersi almeno qualche gol.

I padroni di casa potrebbero, alla fine, recriminare qualcosa in più. Ma è un buon punto per entrambe all'inizio di una settimana che già le rivedrà in campo mercoledì in Champions.

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