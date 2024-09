Zero acqua, città sotto scacco 

La questione acqua continua a tenere banco a Siniscola, con il comitato per la difesa della salute pubblica che prosegue con la sua opera di sensibilizzazione dell’opinione pubblica sulla qualità dell’acqua che nei giorni scorsi aveva aizzato fortemente gli animi. Colpa di un servizio idrico che ogni giorno fa affiorare nuovi e ripetuti problemi.

Rete colabrodo

Affianco alle continue rotture delle tubazioni e alla necessità di continue manutenzioni (per lunedì prossimo Abbanoa ha programmato un nuovo intervento per sistemare nuove apparecchiature nella rete idrica di La Caletta) una nuova emergenza sta colpendo la frazione portuale siniscolese dove l’acqua che sgorga dai rubinetti delle case è nuovamente fuori norma. E su questo nuovo intoppo sono in tanti a chiedersi come mai tra l’esito dei test effettuati dal Sisn e le ordinanze di non potabilità passano la media di sei, otto giorni.

Ritardi

Il sindaco dal canto suo dice che il dispositivo sindacale è stato firmato appena il Comune ha ricevuto la segnalazione delle non conformità dei valori. Il suo predecessore e attuale presidente regionale del Psi, Rocco Celentano punta il dito sui sistemi di controllo troppo farraginosi. «Hanno ragione - afferma il massimo dirigente dei socialisti isolani - quando si lamentano del fatto che non esiste alcuna certezza sulla salubrità dell’acqua. Ogni giorno si rischia di utilizzare la risorsa idrica che non è a norma scoprendolo molti giorni dopo». Intanto proseguono le buone notizie sul fronte della sorgente di Fruncu ‘e Oche. Da alcuni giorni la quota d’acqua che era stata indirizzata alle frazioni montante del comune di Budoni per sostenerne il fabbisogno dei consumi domestici è tornata pienamente a disposizione delle utenze di Siniscola. Lo rivela lo stesso sindaco Gian Luigi Farris che sulla vicenda aveva avviato un braccio di ferro con Abbanoa, bloccando i lavori destinati alla deviazione di quei flussi d’acqua, per poi cedere ad una specifica richiesta della prefettura di Nuoro. «La situazione, nonostante il ritorno di quelle quote di acqua sorgiva andate temporaneamente altrove - afferma il primo cittadino - resta comunque critica. Questa drammatica esperienza deve fare scuola e le istituzioni regionali non dovranno assolutamente ricadere nello stesso errore commesso in passato di far finire nel vuoto impegni e programmi ogni volta che arrivavano le stagioni delle piogge». Per Farris il fattore climatico e gli eventi siccitosi non possono essere ignorati; ora chiede già dei tavoli di confronto per risolvere una volta per tutte la questione dell’approvvigionamento idrico.

