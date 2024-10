Zero a zero, l’Atalanta frena contro il Celtic 

Atalanta 0

Celtic Glasgow 0

Atalanta (3-4-1-2) : Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Kolasinac (33’ st Ruggeri); Bellanova (13’ st Samardzic), De Roon, Ederson, Zappacosta; Pasalic (33’ st Zaniolo); Retegui (14’ st De Ketelaere), Lookman (24’ st Cuadrado). Allenatore Gasperini.

Celtic (4-3-3) : Schmeichel; Johnston, Trusty, Scales, Valle; Engels (30’ st McCowan), McGregor, Hatate (23’ st Paulo Bernardo); Kühn (36’ st Forrest), Idah (23’ st Furuhashi), Maeda (29’ st Palma). Allenatore Rodgers.

Arbitro : Peljto (Bosnia Erzegovina).

Note : ammonito Johnston. Angoli 7 a 4 per l’Atalanta. Recupero 0’ e 4’. Spettatori 22.751 di cui 1.300 ospiti per un incasso di 972.338,58 euro.

Bergamo . Una traversa di Pasalic e sette parate di Schmeichel, 23 tiri a 4: il cammino dell'Atalanta nella fase campionato di Champions si complica con il secondo 0-0 su tre partite dopo quello con l'Arsenal, dopo un dominio pressoché assoluto. Un Celtic barricadero tiene botta e riesce a strappare un punto che tiene i bergamaschi lontani dalla qualificazione diretta agli ottavi. Con Stoccarda, le due potenze spagnole e lo Sturm Graz ancora da affrontare. La prima triangolazione con Retegui, che gliela ridà di tacco, vale il primo tiro in porta di Lookman, che tira centralmente di piatto al quarto d'ora, mentre pressing alto e compattezza degli scozzesi impediscono lo sviluppo di azioni in velocità. A opporsi al vantaggio dei padroni di casa è anche la traversa colta da Pasalic di testa sul cross di Zappacosta al 18'.

La ripresa

Se il primo tempo si chiude sulla quinta parata di Schmeichel, che dice no a Retegui, la ripresa inizia con l'ennesimo inserimento di Pasalic che manda fuori da solo. Ma al 5' si riaffaccia anche il Celtic col sinistro di Valle alzato in corner dal portiere atalantino. Gasperini rivoluziona l'attacco con Samardzic e De Ketelaere per Bellanova e Retegui. A tre minuti dalla mezzora i nerazzurri le hanno tentate quasi tutte, salvo inserire Zaniolo per un tridente effettivo seppur atipico con De Ketelaere e Samardzic. Si arriva così fino al 3' di recupero quando le speranze di vincerla si infrangono sull'incornata alta di Hien.

