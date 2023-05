Zeppieri, solo gli applausi 

Applausi per Giulio Zeppieri, ma in semifinale va Ben Shelton. Il romano ce l'ha messa tutta, contro lo statunitense, numero 2 del Sardegna Open, che ha vinto 6-4, 4-6, 7-5. Shelton vola subito sul 3-0, l'italiano lo riaggancia sul 4-4, ma nel decimo game cede il servizio che vale il set. Sul 4-3 Usa nel secondo, Zeppieri fa due doppi falli di fila e consegna una palla break che assomiglia a un match point. Ma esce dalla buca ed è lui, un gioco dopo, a strappare il servizio all'avversario e a rimandare il verdetto al terzo set. Come nel primo, si va dal 3-0 Shelton al 4-4, poi Zeppieri spreca due palle break del 5-4 e poi sbaglia il dritto in avanzamento che vale il 7-5 finale. In semifinale, dall'altra parte della rete ci sarà il serbo Laslo Djere che, dopo aver subito nel primo set il gioco dell'australiano Thanasi Kokkinakis, ha ribaltato il match imponendosi 3-6, 6-1, 6-1.

Ugo il maratoneta

La giornata si è aperta con la battaglia che ha visto il francese Ugo Humbert spuntarla sul giapponese Taro Daniel 6-7(11), 7-6(7), 6-4 in 4h13. L'asiatico serve inutilmente per il set sul 6-5. Al tiebreak, i due sprecano tre set point per parte, ma al quarto Daniel chiude il parziale. Nel secondo set, il giapponese ha due match point sul 5-3 e un terzo nel tie-break, ma Humbert non ci sta, lo vince e trova la spinta per chiudere una sfida che diventa la quarta più lunga di sempre nel circuito Challenger. Se la più lunga resta quella tra Flavio Cipolla e Robert Farah (4h23' a Barranquilla 2011), la sfida di ieri scalza dal quarto posto, per 6', la semifinale di Guayaquil ‘12 vinta dal direttore del torneo di Cagliari Paolo Lorenzi su Ruben Ramirez Hidalgo, presente a Monte Urpinu come coach di Alessandro Giannessi e Thiago Monteiro). In semifinale, Humbert troverà il colombiano Daniel Elahi Galan, bravo a battere 6-3, 4-6, 6-3 il croato Borna Gojo.

Risultati. Quarti singolare : Humbert (Fra) b. Daniel (Gia) 6-7 (11), 7-6(7), 6-4; Galan (Col) b. Gojo (Cro) 6-3, 4-6, 6-3; Djere (Ser) b. Kokkinakis (Aus) 3-6, 6-1, 6-1; Shelton (Usa) b. Zeppieri 6-4, 4-6, 6-4 .