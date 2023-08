Zeppieri cede e Travaglia va 

Agli Us Open torna a casa Zeppieri, che non supera le qualificazioni, sconfitto dal francese Couacaoud in due set. Ruggito di Travaglia che vince al terzo sul francese Cazaux ed entra in tabellone.

In campo

Tra gli italiani che vedremo domani ecco il numero 18 Lorenzo Musetti, che dalle 17 scenderà in campo per il suo primo incontro contro un qualificato. Debutto anche per Elisabetta Cocciaretto sul Campo 4, in contemporanea con Musetti. Anche per lei un’avversaria proveniente dalle qualificazioni. Tra i match da seguire domani, quello tra Novak Djokovic e il francese Alexandre Muller, all’alba italiana.

RIPRODUZIONE RISERVATA