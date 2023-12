Zeman sulla strada dell’Olbia oggi alle 16.15 a Pescara 

Contro le squadre di Zdenek Zeman non esistono risultati scontati. Ma una cosa è certa: segnano, e segnano tanto. Come quel Pescara che l’Olbia affronta oggi in trasferta (ore 16.15) nell’anticipo della 17ª giornata di Serie C.

Il guanto di sfida

Dopo un mese caratterizzato da 4 sconfitte e un pareggio, gli abruzzesi hanno infilato due vittorie riconquistando la Top 5 del Girone B con 27 punti in classifica. Ma, soprattutto, con 29 reti all’attivo, 17 in più dei galluresi, che, dal canto loro, vantano invece il triste primato del terzo peggior attacco. Nel presentare la partita, l’allenatore Leandro Greco si è detto consapevole delle insidie della sfida dello stadio Adriatico. Ma anche delle potenzialità della sua squadra, che però non vince dal 2 novembre. «Intanto, è un onore poter affrontare il mister che ho vissuto per tre settimane in ritiro alla Roma e che nel calcio ha fatto storia», ha premesso il tecnico dei bianchi, che dell’ex Cagliari è stato giocatore nel 2012, prima di trasferirsi all’Olympiakos. «A Pescara mi aspetto una gara complicata contro una squadra molto offensiva, fatta di giovani che hanno fame, corsa e gamba, ma abbiamo le caratteristiche per poterli mettere in difficoltà, col nostro carattere, il nostro modo di stare in campo e il nostro gioco, e vogliamo fare una partita competitiva», ha aggiunto Greco. Reduce dallo 0-0 nel recupero col Rimini, per strappare punti ai biancazzurri, tra le cui fila milita l’ex Ciocci, l’Olbia dovrà sfoderare una prestazione migliore di quella di mercoledì. «Le partite prendono sempre pieghe tutte loro: a tratti col Rimini siamo stati meno tecnici del solito, sbagliando qualcosa in più. I ragazzi, però, hanno reagito in maniera forte, dando la sensazione di sapersi adattare», ha poi spiegato Greco.

Il caso

Per decisione del Giudice sportivo, dopo il lancio di fumogeni a Lucca da parte di alcuni tifosi pescaresi, la Curva Nord resterà chiusa e gli 804 abbonati del settore non potranno assistere al match. Per solidarietà anche i gruppi organizzati del settore Distinti diserteranno gli spalti e resteranno all'esterno dell'impianto a incoraggiare la squadra.

La formazione

Olbia (4-3-3): Rinaldi; Arboleda, Bellodi, Motolese, Montebugnoli; Dessena, Mameli, Biancu; Contini, Scapin, Ragatzu. Allenatore Greco.

