Zeman prende a schiaffi l’Olbia 

PESCARA 4

OLBIA 0

Pescara (4-3-3) : Plizzari; Floriani Mussolini, Pellacani (34’ st Di Pasquale), Mesik (1’ st Brosco), Milani; Tunjov, Dagasso, Aloi (24’ st De Marco); Merola, Cuppone (24’ st Tommasini), Accornero (1’ st Cangiano). In panchina Ciocci, Barretta, Masala, Vergani, Pierno, Mora, Manu, Staver, Moruzzi. Allenatore Zeman.

Olbia (4-3-3) : Rinaldi; Fabbri, Palomba, Motolese, Zallu; Arboleda (1’ st Montebugnoli), La Rosa, Zanchetta (30’ st Dessena); Corti, Scapin (37’ Cavuoti, 7’ st Mameli), Contini (30’ st Ragatzu). In panchina Palmisani, Van der Want, Bellodi, Incerti, Gennari. Allenatore Greco.

Arbitro : Marotta di Sapri.

Reti : 23’ pt Cuppone, 27’ pt Dagasso, 44’ pt Tunjov, 6’ st Aloi.

Note : ammoniti Pellacani, Merola (P), Contini e Zanchetta (O). Recupero: 2’ pt-3’ st. Spettatori 3119.

Non era scontato, ma il timore di prenderle male a Pescara c’era. E a ragione. Allo Stadio Adriatico l’Olbia viene strapazzata dai biancazzurri di Zdenek Zeman (4-0) nell’anticipo della 17ª giornata di Serie C.

La squadra di Leandro Greco è spettatrice non pagante della gara dell’avversario, che ipoteca i 3 punti andando all’intervallo sul 3-0. La rivoluzione tra i galluresi, rinnovati per sette undicesimi dal recupero col Rimini, non aiuta, così subito in avvio i padroni di casa chiamano in causa Rinaldi con Accornero. La replica dell’Olbia arriva con Contini, che al 22’ costringe Plizzari in angolo. Poi, a giro di lancette, il Pescara passa con Cuppone, e, tempo 4’, raddoppia con Dagasso dagli sviluppi di una punizione. I bianchi cercano la reazione e alla mezz’ora, dal piazzato di Zanchetta, ci prova Motolese di testa, ma Plizzari c’è. Segue il 3-0 dei biancazzurri: lo sigla Tunjov al 44’ capitalizzando l’ennesimo calcio d’angolo. Infine, il poker di Aloi, a inizio ripresa, su azione. Greco si gioca le carte Ragatzu e Dessena, ma l’unico che si distingue è Rinaldi, che al 40’ nega il 5-0 a Tunjov.

«Dopo un 4-0 c’è poco da dire e solo da lavorare», commenta Leandro Greco. Sulla formazione, spiega poi: «Avendo giocato due giorni prima e con un viaggio di mezzo ho pensato che mai come in questo ci fosse bisogno di tutti. Gli infortuni di Scapin e Cavuoti? Vedremo cosa ci diranno i medici nei prossimi giorni».

Domenica si torna al “Nespoli” per affrontare il Pontedera dell’ex Max Canzi, che l’ultima volta, proprio a dicembre, piegò i bianchi 5-4 al termine di un match spettacolare.

RIPRODUZIONE RISERVATA