Zelensky vieta di perdere Bakhmut 

KIEV. Scheletri inceneriti di edifici, strade fangose e deserte, silenzio rotto soltanto dall'eco dei colpi. Da Bakhmut ormai non si può nemmeno fuggire, e il sacrificio di vite, mezzi ed energie fa sollevare dubbi sull’utilità di questa strenua difesa. Ma il presidente ucraino Volymyr Zelensky serra le fila, secondo alcuni addirittura si scontra con i generali. «Va difesa», va tenuta la «fortezza», dice annunciando di aver chiesto all’esercito di «rafforzare» le posizioni.

I mercenari furiosi

Sul lato opposto il capo del gruppo mercenario Wagner, Yevgeny Prigozhin, lamenta ancora una volta la mancanza di munizioni: «Gli ordini sono stati dati per la consegna il 23 febbraio. Ma finora la maggior parte delle munizioni non è stata inviata», dice sui social. E ipotizza due ragioni: «Ordinaria burocrazia o tradimento». Già nelle scorse settimane Prigozhin aveva rivolto dure critiche al ministro della Difesa russo, Serghei Shoigu, e al capo di Stato Maggiore, Valery Gerasimov, accusandoli di aver commesso «tradimento» rifiutandosi di fornire munizioni al suo gruppo. E adesso ammonisce ancora: «Se Wagner si ritira ora da Bakhmut l’intero fronte crollerà».

Tensioni a Kiev

Che il destino della sia appeso a un filo è chiaro a tutti: il confronto è durissimo da giorni, gli abitanti rimasti sono poche migliaia, le vie di accesso sono quasi inesistenti. Il comandante delle forze di terra dell’esercito ucraino, il colonnello generale Oleksandr Syrsky, dice che la battaglia ha raggiunto il massimo livello di tensione. Ma se Bakhmut cadesse adesso, nonostante sia ormai rasa al suolo e dal valore strategico molto limitato, sarebbe la prima consistente vittoria russa in circa sei mesi e scuoterebbe a favore di Mosca lo stallo in cui lo scontro è da tempo impantanato. Un rischio che Kiev non vuole correre, perciò ordina la resistenza a oltranza della città nonostante i costi altissimi. Le indiscrezioni pubblicate dalla Bild parlavano di uno scontro aperto tra Zelensky e il comandante in capo delle forze armate, il generale Valery Zaluzhny, che qualche settimana fa raccomandava di prendere in considerazione l’ipotesi di lasciare Bakhmut per ragioni tattiche. Un’idea non condivisa da Zelensky.