Zelensky: «Trump ci sostiene» 

Kiev . «Donald Trump sarà dalla nostra parte». Volodymyr Zelensky torna a parlare del suo rapporto con il candidato repubblicano alla presidenza Usa dando l’impressione che stavolta, dopo il faccia a faccia dell’ultimo minuto a New York, le cose si siano sistemate tra i due. Provando così a rassicurare quella parte di Ucraina, e del mondo, che non vede un futuro tanto roseo per Kiev, se il tycoon dovesse tornare alla Casa Bianca. «Non so cosa accadrà dopo le elezioni e chi sarà il presidente. Ma ho ricevuto da Donald Trump informazioni molto dirette che sarà dalla nostra parte, che sosterrà l’Ucraina» nella guerra contro Mosca, ha dichiarato il presidente ucraino a Fox News. Negli Usa per l’assemblea generale delle Nazioni Unite, Zelensky ha presentato il suo «piano per la vittoria» a Trump durante un incontro a porte chiuse venerdì. Un colloquio in chiaroscuro, dal quale è emerso un tentativo di dialogo all’ombra del «buon rapporto» tra il tycoon e il presidente russo Vladimir Putin. E la campagna elettorale di certo non aiuta a distendere gli animi, come testimoniano le parole di JD Vance, candidato vicepresidente con Trump, che attacca Zelensky: «È venuto in Usa per fare campagna con la leadership dei democratici», ha detto in un comizio in Pennsylvania.

RIPRODUZIONE RISERVATA