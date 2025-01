Zelensky: «Trump cercherà la pace» 

Un 2025 di lotta, «sia sul campo di battaglia sia al tavolo dei negoziati»: nella notte di Capodanno, Volodymyr Zelensky traccia la rotta di un nuovo anno in cui l'Ucraina dovrà combattere su due fronti, per rafforzare la propria posizione e porre fine all'invasione che va avanti da tre anni. «Che il 2025 sia l'anno dell'Ucraina. La pace non ci verrà regalata, ma faremo di tutto per fermare la Russia e porre fine alla guerra», ha sottolineato. Il 2025 è anche l'anno del ritorno alla Casa Bianca di Donald Trump, sul quale Zelensky è tornato a mostrarsi fiducioso: «Non ho dubbi che il nuovo presidente americano sia disposto e capace di raggiungere la pace». Il dubbio è che la pace di Washington non sia la stessa pace "giusta" tanto auspicata da Kiev, obbligata a fare i conti col nuovo corso negli Stati Uniti, alleati chiave per proseguire la loro resistenza all'invasione e che sono pronti - parola del tycoon - a cambiare la propria politica di sostegno nei confronti del Paese invaso. Che il 2025 dovrà essere un anno di svolta lo dicono le notizie del fronte, dove le difese ucraine non reggono il passo di un'avanzata russa inesorabile. Propaganda o meno, resta urgente per l'Ucraina trovare al più presto, entro quest'anno, una soluzione - auspicabilmente mediata - alla guerra.

Le cifre, intanto, fanno sorridere Vladimir Putin, sempre più zar della Russia con 25 anni di governo alle spalle di cui, alla vigilia del Capodanno, si è detto «orgoglioso». Putin che respinge al mittente qualunque proposta mediata che non sia a condizioni vantaggiose per Mosca, in primis un'Ucraina nella Nato.

RIPRODUZIONE RISERVATA