Zelensky teme di essere scaricato e chiede aiuto agli amici europei 

L’Aja. «Vladimir Putin non si fermerà. E sta preparando operazioni contro i Paesi europei». Senza la mimetica di ordinanza ma in completo blu scuro in stile marina, Volodymyr Zelensky è tornato nel cuore dell’Europa in uno dei suoi momenti più difficili. La guerra tra Israele e Iran ha inevitabilmente offuscato quello che, qualche mese fa, sarebbe stato il piatto forte del summit Nato: la guerra in Ucraina.

Donald Trump vuole chiudere in fretta, la chimica con l’ex comico non è buona, e così Zelensky a L’Aja conta sugli amici europei. Il segretario della Nato Mark Rutte ha fatto in modo che venisse invitato alla cena di gala offerta dai reali d’Olanda, mentre oggi ci sarà un incontro con i leader dell’E5 europeo (Gran Bretagna, Francia, Germania, Italia e Polonia). «Abbiamo valutato la possibilità di espandere la nostra flotta aerea con ulteriori velivoli Mirage, nonché la coproduzione e l’investimento in droni intercettori», ha scritto ieri sera su X Zelensky dopo un incontro con il presidente francese Emmanuel Macron.

Ma il presidente ucraino rimane consapevole che non può prescindere dal supporto americano, se vuole chiudere la guerra scatenata da Putin, che ieri ha causato almeno 17 morti a Dnipro. Dunque, spera di avere un bilaterale col tycoon, probabile ma non certo, come di prassi. Rutte ha ricordato che il summit dell’anno passato, a Washington, ha stabilito il principio del «percorso irreversibile» di Kiev verso l’ingresso nella Nato e Zelensky si è detto grato per il gesto. Nella dichiarazione finale del summit, infatti, non lo si ribadirà. Ci saranno espressioni di sostegno per l’Ucraina e di condanna per la Russia ma in modo sfumato. Quando hanno chiesto a Trump, sull’Air Force One, se è d’accordo con un riferimento all’aggressione russa all’Ucraina nel comunicato finale la risposta è stata: «Devo darci un’occhiata».

RIPRODUZIONE RISERVATA