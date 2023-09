Zelensky: stop al potere di veto russo  

New York. «Via il potere di veto alla Russia». Volodymyr Zelensky sfida Mosca aprendo il consiglio di sicurezza dell’Onu dedicato alla guerra in Ucraina a margine dell’assemblea generale delle Nazioni Unite. Ma critica anche l’organismo del Palazzo di Vetro per non aver risolto i conflitti mondiali. «È impossibile fermare la guerra perché tutte le azioni hanno il veto dell’aggressore», ha denunciato il leader ucraino, sedendo per la prima volta dall’invasione nella stessa stanza con un dirigente russo, l’ambasciatore all’Onu Vasily Nebenzya, perché il ministro degli Esteri Serghei Lavrov è arrivato più tardi, quando il leader ucraino se n’era già andato, lasciando il duello al segretario di Stato Usa Antony Blinken.

L’incontro

Oltre 60 i Paesi intervenuti, compresa l’Italia, rappresentata dal ministro degli Esteri Antonio Tajani. Zelensky ha ribadito la posizione ucraina secondo cui tale potere apparteneva all’Urss - uno dei vincitori della Seconda Guerra Mondiale dopo la quale furono create le Nazioni Unite - e non alla Russia di Vladimir Putin, che lo usa quindi in modo «illegale per mascherare l’aggressione e il genocidio». La richiesta di Zelensky appare difficile da realizzare. In ogni caso il leader ucraino ha sollecitato un ampliamento del consiglio di sicurezza con seggi permanenti all’Africa, all’Asia e alla Germania. Quindi ha rilanciato il suo piano di pace in 10 punti, ribadendo come condizione il ritiro della Russia e il ripristino dei confini prima dell’invasione della Crimea nel 2014.

Lo scontro

Mosca aveva tentato di impedire che Zelensky parlasse per primo. Ma il premier albanese Edi Rama, presidente di turno, lo ha freddato: «C’è una soluzione, fermate la guerra e il presidente Zelensky non prenderà la parola». Dopo l’uscita del leader ucraino, la sfida si è consumata tra Blinken, sostenuto dai colleghi occidentali, e Lavrov. Il capo della diplomazia americana ha accusato la Russia di aver «stracciato la Carta Onu» violando risoluzioni del consiglio di sicurezza e di commettere «crimini contro l’umanità» ogni giorno in Ucraina. Lavrov ha accusato gli Usa e i suoi alleati di aver interferito nelle vicende ucraine sin dalla caduta dell’Urss. «Mosca non rifiuta il negoziato, è Zelensky che ha firmato un decreto per vietare un dialogo col presidente Putin», ha ricordato, difendendo la legittimità del potere di veto russo.

RIPRODUZIONE RISERVATA