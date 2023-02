Zelensky: riprenderemo la Crimea 

Kiev. Nella Giornata della Resistenza, in cui l’Ucraina celebra chi si oppose nel 2014 all’occupazione russa della Crimea, Kiev alza la posta annunciando una controffensiva di primavera per liberare tutti i territori occupati, compresa la penisola sul Mar Nero. «Quella è la nostra terra, il nostro popolo. Riporteremo la nostra bandiera in ogni angolo dell’Ucraina - ha detto il presidente Volodymyr Zelensky – Nove anni fa iniziava l’aggressione russa in Crimea. Ripristineremo la pace nella Penisola».

Il patriarca bellicoso

Intanto il presidente russo Vladimir Putin torna ad accusare la Nato di partecipare di fatto alla guerra «inviando decine di miliardi di dollari di armamenti all’Ucraina», mentre l’Occidente «ha un solo obiettivo: liquidare la Federazione russa». Lo Zar fa appello all’unità del suo Paese perché «il popolo russo potrebbe non sopravvivere a una dissoluzione della Federazione russa». Secondo Kiev, un obiettivo della controffensiva ucraina sarà «inserire un cuneo nel fronte russo a sud, tra la Crimea e la terraferma russa». L’Ucraina «colpirà i depositi di munizioni sul territorio russo, compresa la regione di Belgorod, gli attacchi partono da lì», ha spiegato l’intelligence militare. Il momento preciso dell’offensiva dipenderà da una serie di fattori, inclusa la fornitura di armi occidentali. E Kiev trova la sponda degli Stati Uniti, pronti a ribadire che «non riconoscono e non riconosceranno mai la presunta annessione della penisola da parte della Russia. La Crimea è Ucraina». Dall’altra parte del fronte, è il patriarca Kirill a definire il Donbass «un avamposto della Russia», mentre Putin ha ribadito il suo rifiuto alla «costruzione di un nuovo mondo che tiene conto solo degli interessi degli Stati Uniti», e ha difeso la scelta di sospendere il trattato New Start sulle armi nucleari: per lo zar Mosca deve garantire la propria sicurezza, e non può ignorare il potenziale atomico della Nato »poiché tutti i principali paesi dell’Alleanza hanno annunciato la nostra sconfitta strategica come il loro obiettivo principale».

L’enigma cinese

Intanto, continua lo scontro nel Donbass e le battaglie proseguono a Bakhmut, con Kiev che nega i successi rivendicati dai mercenari Wagner nei villaggi di Yahidne e Berkhivka intorno alla città. All’indomani dell’allarme ucraino per una pioggia di attacchi dal Mar Nero, le forze russe hanno ritirato l’unica nave con missili Kalibr presente nel bacino. Ma il pericolo resta, e non si intravede spazio per una soluzione diplomatica. Rimane forte lo scetticismo occidentale sul piano di pace cinese, col ministro della Difesa tedesco Boris Pistorius che vuole «giudicare Pechino dalle sue azioni e non dalle sue parole». Senza soluzione diplomatica in vista, per entrambi i fronti la partita resta quella delle armi. In un’intervista a Cbs News il direttore della Cia Bill Burns ha confermato la possibilità che la Cina invii aiuti militari alla Russia, anche se Pechino non avrebbe ancora deciso. Gli Stati Uniti hanno chiarito «in incontri a porte chiuse» con rappresentanti di Pechino che se ciò dovesse accadere, ci saranno «costi reali» per i cinesi.