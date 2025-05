«Mai più la guerra». Durante il Regina Coeli, davanti a 150mila persone, Papa Leone XIV chiede la pace per l’Ucraina, Gaza e il Kashmir oltre a fare gli auguri alle mamme per la festa. E proprio da Kiev ieri è arrivata la notizia che Zelensky e il leader russo dovrebbero finalmente incontrarsi faccia a faccia: «Aspetto Putin la prossima settimana in Turchia». Ieri in tarda serata prima intesa Cina-Usa sui dazi.

