Zelensky: «Putin è come Hitler»  

New York. «Putin come Hitler, è in gioco l’ordine mondiale»: Volodymr Zelensky prepara il terreno al suo primo intervento di persona all’assemblea generale dell’Onu, dove parlerà oggi dopo Joe Biden lanciando un nuovo appello a sostenere Kiev e a cercare una “pace giusta” rivolgendosi alla platea del Palazzo di vetro (dove spicca l’assenza di molti leader, da Macron a Sunak), ma in particolare ai Paesi del Sud che non si sono ancora allineati. «Il mondo intero deve decidere se vogliamo fermare Putin o se vogliamo dare inizio a una guerra mondiale. Non possiamo cambiare Putin. La società russa ha perso il rispetto del mondo. Lo hanno eletto e rieletto e hanno creato un secondo Hitler. Lo hanno fatto. Non possiamo tornare indietro nel tempo. Ma possiamo fermarlo qui», ha detto Zelensky. «Se l’Ucraina cade - ha proseguito - cosa succederà tra dieci anni? Pensateci. Se i russi raggiungono la Polonia, cosa accadrà? Una terza guerra mondiale? Stiamo difendendo i valori del mondo intero e stiamo combattendo davvero con uno Stato nucleare che minaccia di distruggere il mondo».

Nuovi incontri

Zelensky ha anche ammesso che la controffensiva ucraina procede lentamente ma, ha ammonito, «non daremo tregua a Putin: dobbiamo liberare il nostro territorio il più possibile e andare avanti, dobbiamo farlo». Per questo ha rilanciato la richiesta di armi e aiuti, «un investimento nella stabilità, nelle regole globali e nel ripristino del diritto internazionale». Una richiesta che ribadirà anche giovedì, quando sarà ricevuto alla Casa Bianca da Biden (che dovrebbe annunciare un nuovo pacchetto di forniture belliche) e soprattutto quando incontrerà gli esponenti di Capitol Hill in un momento cruciale: lo spettro dello shutdown a fine mese, che cancellerebbe gli ulteriori 21 miliardi chiesti dal commander in chief per Kiev. Zelensky avrà inoltre due bilaterali importanti a margine dell’assemblea Onu: uno con Benyamin Netanyahu e l’altro con Luiz Inacio Lula da Silva, leader di Paesi che non hanno varato sanzioni contro Mosca nè inviato aiuti all’Ucraina.

Intanto, l’Ue porterà il Consiglio Affari Esteri a Kiev. Già agli inizi di ottobre: i prossimi mesi saranno duri per l’Ucraina e Bruxelles vuole dare un messaggio di unità (interna) e di sostegno al suo alleato.

