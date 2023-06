Zelensky: pronti alla controffensiva 

Kiev. Il tempo della cautela sembra finito. Volodymyr Zelensky dalle colonne del Wall Street Journal annuncia che l’Ucraina «è pronta» a lanciare la controffensiva. Dalla Nato non sono arrivate tutte le armi richieste e la Russia ha ancora «una superiorità aerea», tanto che si mettono in conto «tanti soldati morti», ma gli ucraini vogliono sfruttare il momento di difficoltà del nemico, in stallo su tutti i fronti e vulnerabile fin dentro i propri confini: gli attacchi quotidiani sulle regioni di confine, come Belgorod, lo dimostrano.

Vilnius in forse

Archiviato il tour diplomatico tra Europa e Giappone, Zelensky ha fatto intendere che i tempi sono maturi per riprendere quanti più territori possibili per poi negoziare da una posizione più solida. «Non so quanto tempo ci vorrà e le cose potrebbero andare in tanti modi», ha puntualizzato il presidente ucraino, assicurando comunque che per la controffensiva «siamo pronti, la faremo e avremo successo». Kiev vorrebbe le nuove armi promesse dagli occidentali ma potrebbero volerci «mesi». E ancora più tempo per gli agognati F-16. C’è poi la questione delle garanzie di sicurezza che Kiev si attende dalla Nato, anche questo un percorso accidentato. Tanto da far dire a Zelensky che «se al vertice di luglio a Vilnius non riceveremo un segnale, non credo che abbia senso partecipare».

Il no all’Indonesia

Troppe incognite, insomma, per rinviare ancora il contrattacco in grande stile. «La nostra ambizione è liberare i nostri territori quest’anno», ha spiegato il viceministro della difesa Volodymyr Havrylov, secondo cui l’uso massiccio di missili balistici da parte della Russia ha rappresentato la sua «ultima risorsa strategica» e non ha portato risultati: «Oltre il 90% degli attacchi sono stati neutralizzati». Quindi niente spazio per la diplomazia: non a caso Kiev ha bocciato la proposta dell’Indonesia di un cessate il fuoco sulle posizioni attuali, zone demilitarizzate e un referendum sulle zone contese coordinato dall’Onu. Dagli Usa il generale David Petraeus, ex capo della Cia e delle operazioni in Iraq e Afghanistan, spiega che la controffensiva «può avere successo, gli ucraini sono determinati», e ipotizza una manovra per «limitare la capacità dei russi per rifornire la Crimea, lungo la costa sud-est». La riconquista della penisola non è alla portata degli ucraini, ma «iniziare a isolarla» contribuirebbe a «cambiare le dinamiche» del conflitto «in modo sostanziale».