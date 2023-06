Zelensky: «Progressi lenti». E Putin rilancia la minaccia nucleare 

KIEV. È vero, la controffensiva ucraina alla riconquista dei territori occupati dai russi è «più lenta del previsto»: l'ammissione è dello stesso presidente Volodymyr Zelensky in un'intervista alla Bbc, mentre a Londra si teneva la Conferenza per la ricostruzione dell'Ucraina.

Ed è stata subito certificata dal nemico Vladimir Putin, che dopo aver dichiarato che «c'è un rallentamento della controffensiva ucraina» e che «il nemico sta subendo perdite serie», ci ha messo il carico da 90: i nuovi missili nucleari balistici intercontinentali pesanti trasportabili Sarmat, in grado di veicolare all'altro capo del globo fino a 10 testate nucleari con un solo vettore - ha annunciato lo zar -, saranno presto pronti per il dispiegamento «in combattimento».

Il nuovo Sarmat aggiornato, ha avvertito il leader russo, entrerà pienamente nella «triade nucleare» - cioè la deterrenza atomica affidata ai missili lanciati da terra, dai sottomarini e dai bombardieri strategici - con cui Mosca intende «garantire sicurezza militare e stabilità internazionale». Un messaggio indirizzato agli alleati e “armatori" di Kiev, mentre all'Ucraina è indirizzata invece la minaccia delle testate nucleari tattiche consegnate alla Bielorussia.

Zelensky, pur riconoscendo che le minacce atomiche di Putin non possono essere bollate con assoluta certezza come un bluff, soprattutto se provengono da «una persona senza legami con la realtà che nel XXI secolo ha lanciato una guerra su larga scala contro il suo vicino», ha tuttavia obiettato che il capo del Cremlino «teme per la propria vita, che ama molto». E anche il capo dei servizi segreti militari ucraini, il redivivo Kyrylo Budanov dato per morto dai russi, si è detto convinto che «non si useranno» armi nucleari. «Nonostante tutta la mia antipatia per la Federazione Russa – ha detto – non ci sono poi così tanti idioti nella leadership».

