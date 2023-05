Zelensky: «Piegheremo Mosca» 

Berlino. Nella capitale tedesca dopo la tappa italiana – e prima di volare a Parigi dove ieri sera ha incontrato Macron – Volodymyr Zelensky ha chiesto a Olaf Scholz la partecipazione della Germania alla «coalizione dei caccia» per vincere contro Vladimir Putin, con la promessa che l'Ucraina non attaccherà il territorio russo. Ma il cancelliere, che ha ribadito all'ospite pieno sostegno «fino a quando sarà necessario», non si è sbilanciato su quello che rappresenta uno dei nodi più delicati della guerra.

Il tour europeo

Il leader ucraino ha dichiarato di credere fermamente nella vittoria, sostenendo fra l'altro che «la sconfitta irreversibile dell'aggressore sia possibile entro l'anno». Un messaggio importante nella prima visita in Germania dall'invasione russa, in una giornata intensa, culminata alla consegna del Karlspreis ad Aquisgrana. Dove Zelensky ha insistito: «La vittoria è possibile, ma solo insieme». Il clima dell'incontro con Scholz è stato molto positivo e ha riabilitato delle relazioni difficili, minate dalla diffidenza di Kiev nei confronti di Berlino. «Lavoriamo a formare una coalizione dei caccia e chiederò anche alla Germania di farne parte», ha annunciato Zelensky, spiegando che anche a questo scopo serve il tour europeo che lo ha portato a Roma e a Parigi da Macron, per il quale Putin «geopoliticamente ha già perso la guerra». E alla domanda se sia vero che Kiev programmi di attaccare anche il territorio russo, come trapelato dai leak pubblicati dal Washington Post, Zelensky ha replicato: «Noi non attacchiamo obiettivi in Russia, liberiamo i nostri territori, entro i confini riconosciuti a livello internazionale».

Il Papa insiste sulla pace

Intanto, Papa Francesco ieri al Regina Coeli ha rivolto un pensiero all’Ucraina ribadendo che le armi distruggono «ogni speranza di pace». Il Papa insiste dunque sulla pace e sul dialogo. I timidi risultati raggiunti, dopo l'incontro con Volodymyr Zelensky, di fatto solo sul versante umanitario, non fermano né il Pontefice né la diplomazia vaticana che procede non solo con i grandi appelli ma anche con i piccoli passi.Uno di questi sarà ora riportare a casa i ventimila bambini ucraini (ma potrebbero essere anche di più) deportati in Russia. Un dossier al quale il Papa sta lavorando in prima persona.