Zelensky: «Non è un film, la guerra durerà ancora a lungo» 

Kiev. La guerra «non è un film» e «non finirà così rapidamente come vorremmo»: lo ha detto Volodymyr Zelensky, sottolineando che l’Ucraina «non si arrenderà» ai russi. Il presidente ha parlato durante un incontro a Kiev con l’amministratore delegato della Fox Corporation, Lachlan Murdoch, e i giornalisti di Fox News. «Per noi, per i nostri soldati, questo non è un film - ha affermato Zelensky -. Queste sono le nostre vite. È un duro lavoro ogni giorno. E tutto non finirà così velocemente come vorremmo, ma non abbiamo il diritto di arrenderci e non lo faremo». Intanto il segretario alla Difesa americano Lloyd Austin in visita a Kiev ha detto al presidente ucraino che il sostegno di Washington sarà a lungo termine.

