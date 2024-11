Zelensky: nel 2025  la fine della guerra  Il sostegno del G7  

Bruxelles. «Fare di tutto per porre fine alla guerra nel 2025 per via diplomatica» ma partendo da «un'Ucraina forte». Il presidente Volodymyr Zelensky, quasi al mille giorni di conflitto, evoca l' exit strategy con i “distinguo” di sempre: negoziare ma non accettare le condizioni di Vladimir Putin.

Dal G7 arriva l'ennesima manifestazione di sostegno, con la promessa di restare al suo fianco «per tutto il tempo necessario». Zelensky ringrazia i partner e in particolare Giorgia Meloni, presidente di turno del G7, ma sa benissimo che sono parole che potrebbero essere travolte dall’arrivo di Donald Trump. Se Washington dovesse tagliare gli aiuti,l'Europa avrebbe un dilemma: lascia o raddoppia.

Ai Consigli Affari esteri e Difesa di domani e martedì, i 27 studieranno i vari scenari. Prendere il posto degli Stati Uniti per gli aiuti militari significa moltiplicare per due i contributi annuali - ora circa 20 miliardi, sostenuti in gran parte dalla Germania - e in un momento in cui l'economia non va bene. Al tempo stesso, il crollo di Kiev non è un'opzione per molti Stati membri: sarebbe una minaccia esistenziale alla sicurezza.

Non ci sono solo le divisioni di Mosca ai confini della Nato, a far paura. Si stima che, se il Paese finisse in mano ai russi, dieci milioni di persone fuggirebbero in Europa, con un esodo di proporzioni bibliche. Che il Cremlino ci riesca è considerato «improbabile» (non ha i numeri sul campo), ma Zelensky confessa che le truppe sono stanche, i rimpiazzi tardano per le mancate consegne di armi e mezzi dai partner e le ritirate in certi quadranti sono possibili per salvare la vita dei soldati. Insomma, c'è il timore che si sia arrivati a fine corsa e dunque l'Europa cerca una strada, anche per non lasciare il boccino in mano al solo Trump. Il tycoon vuole chiudere la guerra in Ucraina e a breve sceglierà un “inviato per la pace”: per il ruolo si è fatto avanti Boris Epshteyn, un russo del team legale del presidente eletto, che non sembrerebbe proprio super partes.

