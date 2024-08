Zelensky mostra i primi F-16: «Ma ancora non sono sufficienti» 

Kiev. L'Ucraina ha ricevuto i suoi primi aerei da caccia F-16 occidentali, attesi da più di due anni. Lo ha annunciato il presidente Volodymyr Zelensky, mostrandoli alla stampa sottolineando, nello stesso tempo, che il loro numero è "insufficiente".

Dall’inizio dell’invasione russa, nel febbraio 2022, Kiev ha chiesto la consegna degli F-16 per porre fine al dominio russo nell’aria e proteggere meglio le sue città e truppe dai bombardamenti. «Abbiamo tenuto centinaia di incontri e trattative e abbiamo spesso sentito in risposta le parole è impossibile - ha affermato Zelensky durante una cerimonia in un sito segreto in Ucraina - ora è realtà, la realtà nei nostri cieli è che gli F-16 sono in Ucraina». Il presidente dell'Ucraina non ha rivelato il numero dei velivoli ricevuti e il numero dei piloti addestrati in Occidente per pilotarli e manutenerli.

Non sono, inoltre, state rivelata né la data di consegna, né il Paese che ha fornito questo primo lotto. «La cosa positiva - ha detto al riguardo - è che ci aspettiamo altri F-16 e che molti dei nostri ragazzi vengono addestrati. Il numero non è sufficiente». I giornalisti sul posto hanno visto almeno due F-16 sorvolare il sito durante la cerimonia. Dietro Zelensky, erano posizionati a terra altri due aerei grigi, somiglianti a F-16, parzialmente coperti. Il leader ucraino non ha specificato quanti caccia siano arrivati, ma secondo l'Economist i primi dieci (su un totale di 79 promessi) sono in Ucraina dall'ultimo giorno di luglio. Entro la fine dell'anno, Kiev dovrebbe averne a disposizione 20 in totale.

