Zelensky licenzia i reclutatori  

Kiev. In guerra la fedeltà è tutto, non c’è spazio per la corruzione, non c’è pietà per il tradimento. Così, il presidente Volodymyr Zelensky ha licenziato tutti i funzionari regionali incaricati del reclutamento militare, per sradicare un sistema che consentiva ai coscritti di sfuggire all’esercito. «Arricchimento illegale, legalizzazione di fondi ottenuti illegalmente, profitti illeciti, trasporto illegale attraverso la frontiera di coscritti», ha denunciato il leader ucraino. «La nostra soluzione: licenziamo tutti i commissari militari». Un pugno duro su chi agisce contro il suo stesso Paese mentre non si vede pace all’orizzonte. Il conflitto continua ad allungarsi fino a Mosca, dove un drone è stato abbattuto con i suoi detriti caduti sull’argine di Karamyshevskaya. Ennesimo raid che ha spinto le autorità a chiudere per alcune ore l’aeroporto moscovita di Vnukovo e anche lo scalo di Kaluga, a 160 km dalla capitale.

I raid

Da giorni i raid sono quotidiani, e secondo il portavoce dell’intelligence militare ucraina, Andriy Yusov, le cose peggioreranno per i moscoviti: «Sarebbe logico ipotizzare un aumento degli attacchi giornalieri» sulla capitale russa, ha affermato il funzionario, parlando di una «certa giustizia» nei raid di rappresaglia dell’Ucraina sulla città. Allo stesso tempo la martoriata Ucraina continua a subire la pioggia di bombe russe. I raid degli invasori hanno preso nuovamente di mira la capitale Kiev con missili ipersonici Kinzhal, abbattuti dall’antiaerea ma i detriti hanno colpito un ospedale pediatrico nel distretto di Obolon della città. Attacchi anche a ovest, nella regione di Ivano-Frankivsk, sull’aeroporto di Kolomyia: due missili hanno colpito lo scalo, mentre uno è caduto in un’area residenziale uccidendo un bambino di otto anni. Un segnale di apertura arriva invece dal leader bielorusso Alexander Lukashenko. Dopo giorni di tensioni con Varsavia, l’alleato di Putin ha chiesto al governo di “contattare” la vicina Polonia, affermando di essere pronto al dialogo.

L’intelligence

Intanto, il consigliere presidenziale ucraino Mikhail Podolyak ha ammesso che i servizi di intelligence dispongono sul territorio russo di «una rete efficace». E il portavoce dell’intelligence ucraina, Andrei Yusov, ha parlato di una speciale unità, il battaglione Shaman (“sciamano”), incaricata appunto di compiere sabotaggi in Russia.

