Zelensky lancia l’allarme nucleare 

New York. «Recentemente ho ricevuto altre informazioni allarmanti dai nostri servizi di intelligence. Sembra che Putin stia pianificando attacchi ai nostri impianti nucleari e alle loro infrastrutture»: Volodymir Zelensky gela l’assemblea generale dell’Onu in una giornata dove la crisi ucraina è oscurata dall’escalation in Medio Oriente. Poi i grandi del mondo lo applaudono quando assicura che «l’Ucraina vuole mettere fine a questa guerra più di ogni altro al mondo» ma «non accetterà mai una pace imposta», invitando le Nazioni Unite ad essere davvero unite.«Raggiungeremo la vittoria, non abbiamo dubbi, l’Occidente deve capire che questa guerra sarà persa», ha replicato il ministro degli Esteri russo Serghei Lavrov in un’intervista alla Tass. Joe Biden intanto ha presieduto un evento con i leader mondiali (Giorgia Meloni in videocollegamento da Roma) lanciando una dichiarazione congiunta di sostegno per la ricostruzione dell’Ucraina. E oggi riceverà alla Casa Bianca Zelensky, che gli consegnerà il suo “victory plan”, che poi presenterà a Kamala Harris, mentre sarebbe saltato il previsto incontro con Donald Trump, pare irritato per la visita di Zelensky ad una fabbrica di munizioni a Scranton, città natale di Biden in Pennsylvania.

