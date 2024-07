Zelensky: la Russia partecipi al prossimo summit 

Kiev. Far sedere la Russia al tavolo di un summit di pace entro l'anno: è la proposta che arriva dal presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Il primo summit organizzato da Kiev, che si è svolto il mese scorso in Svizzera, ha visto l’assenza di Mosca e anche di Pechino. La Russia non era stata invitata alla conferenza, ma adesso il presidente ucraino ha detto che sarebbe favorevole alla partecipazione di una sua rappresentanza.

«Penso che i rappresentanti russi dovrebbero partecipare a questo secondo vertice», ha detto il presidente ucraino in una conferenza stampa a Kiev, sperando che un «piano» per un simile incontro possa essere pronto a novembre.

Il summit di pace aperto alla Russia sarà preceduto da tre appuntamenti internazionali: «A fine luglio o inizio agosto ci sarà un primo incontro a livello di ministri e consiglieri per la sicurezza nazionale. Il primo incontro - sulla sicurezza energetica - sarà molto probabilmente in Qatar. Ad agosto ci sarà un incontro in Turchia su libertà di navigazione. Ci sarà la questione della sicurezza alimentare e ci sarà un piano completamente preparato e sviluppato a settembre ci sarà un incontro in Canada nel settore umanitario», ha detto ancora il presidente ucraino.

RIPRODUZIONE RISERVATA