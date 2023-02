Zelensky: Italia, grazie delle armi 

Kiev. Volodymyr Zelensky sarà «felice» di accogliere Giorgia Meloni a Kiev, apprezza la sua scelta di muoversi in continuità con Draghi ed è grato all’Italia per la scelta di inviare armi. Ieri il Corriere della Sera ha pubblicato nella sua versione online un’intervista di Lorenzo Cremonesi al presidente ucraino, il resoconto di un’ora e mezza di conversazione in cui Zelensky replica alle esternazioni filoputiniane di Berlusconi e alla sua vanteria di aver ricevuto 20 bottiglie di vodka dallo zar («Non lo conosco personalmente. Ma forse anche noi dobbiamo mandargli qualche cosa. Gli piace la vodka? Noi ne abbiamo di ottima qualità in Ucraina, se crede gliela regaliamo»). E se al Tg1 Zelensky dice che dall’Italia «abbiamo ricevuto un pacchetto di aiuti, il che significa che il sostegno della premier Giorgia Meloni non è cambiato. Anzi, la ringrazio e la aspetto, so che sta arrivando», è col Corriere che toccare il punto più delicato e allarmante: «La mia speranza è che Pechino mantenga un atteggiamento pragmatico, si rischia altrimenti la Terza Guerra Mondiale, credo ne siano ben consapevoli».

L’allarme americano

Parole collegate all’allarme che arriva dagli Usa. Il colloquio a Monaco tra il segretario di Stato Antony Blinken e il più alto diplomatico di Pechino Wang Yi non ha allentato le tensioni del “balloon-gate”, suscitando il timore che la relazione bilaterale più importante del mondo si deteriori. A pochi giorni dal discorso di Joe Biden a Varsavia per l’anniversario dell’invasione, in sulla Cbs Blinken è tornato ad accusare Pechino di essere pronta a fornire armi ai russi.

Lo stop del Dragone

«La Cina – ha detto – si è impegnata a dare sostegno retorico, politico e diplomatico alla Russia. E le aziende cinesi stanno al momento fornendo supporto “non letale” a Mosca. Ma abbiamo informazioni che ci fanno temere che stiano considerando di fornire armi. C’è un’intera gamma: dalle munizioni alle armi», e se questo dovesse accadere ci saranno «gravi conseguenze». Wang Yi non ha gradito: «Il partenariato strategico Cina-Russia è sotto la sovranità di due Paesi indipendenti. Non accetteremo mai che gli Usa impongano o addirittura esercitino costrizioni su queste relazioni».