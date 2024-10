Zelensky incontra Papa Francesco: «Un colloquio sui nostri prigionieri» 

Città del Vaticano . «La questione di riportare a casa la nostra gente dalla prigionia è stata il fulcro del mio incontro con Papa Francesco. Contiamo sull'assistenza della Santa Sede per aiutare a riportare indietro gli ucraini che sono stati fatti prigionieri dalla Russia». È lo stesso presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, a illustrare, con un post su X, il contenuto dell'udienza di stamane da Bergoglio.

«Per tutti noi in Ucraina, la questione delle persone catturate e deportate rimane incredibilmente dolorosa. Si tratta di adulti e bambini, molti civili che ora sono tenuti in prigioni e campi in Russia», spiega Zelensky. «Ieri è stato riferito che la giornalista ucraina Viktoria Roshchyna è morta durante la prigionia russa - ricorda il capo di Stato -. Per molti colleghi ucraini che conoscevano Victoria, la sua morte è un duro colpo. E molti altri giornalisti, personaggi pubblici, capi comunità dei territori occupati e persone comuni che sono stati catturati durante l'occupazione russa, rimangono prigionieri».

L'atteso incontro di Zelensky con papa Francesco - il terzo in Vaticano dopo quelli dell'8 febbraio 2020 e del 13 maggio 2023, ma i due si sono visti anche al G7 di Borgo Egnazia del 14 giugno scorso - è durato 35 minuti, fra le 9.45 e le 10.20. Dopo il colloquio privato, Bergoglio ha donato a Zelensky una fusione-bassorilievo in bronzo di un fiore che nasce, con la scritta “La pace è un fiore fragile”. Il presidente ucraino ha invece donato al Pontefice un dipinto ad olio raffigurante “Il massacro di Bucha. La storia di Marichka”.

