Zelensky: «Ho un piano per la pace» 

Cernobbio. Sostegno incondizionato all’Ucraina, che non può essere abbandonata al suo destino. Sul lago di Como, Meloni ha incontrato di prima mattina il presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky, che ha passato la notte a Villa d’Este e si è allenato in palestra prima del vertice con la premier e di un’intervista concessa a diversi direttori di testate italiane. «Abbiamo discusso di come continuare a lavorare per arrivare a una pace giusta», ha spiegato Meloni. La guerra è adesso in una fase «di stallo», condizione ideale per lavorare a soluzioni diplomatiche mentre Zelensky ha rilanciato il suo piano di pace che, una volta ultimato, vorrebbe presentare a Joe Biden ma anche ai due candidati presidenti degli Stati Uniti, Kamala Harris e Donald Trump. «Non ho mai cambiato idea, l’Ucraina non si deve lasciare al suo destino», ha ribadito Meloni, confermando il feeling con il leader ucraino che, a sua volta, è convinto che la guerra sia «più vicina alla fine» rispetto a due anni fa.

L’Unione europea

Apprezzamenti per il sostegno dell’Italia arrivano dal commissario Ue Paolo Gentiloni, seduto in sala, che «apprezza» le parole di Meloni. «Sono perfettamente in linea con la posizione dell’Ue», evidenzia. L’Alto rappresentante dell’Ue, Josep Borrell, anche lui a Cernobbio, si dice d’accordo con la postura «molto chiara» di Meloni. Ma poi lancia una frecciata: «Perché l’Italia non consente all’Ucraina di usare le armi che le fornisce per colpire le basi russe in Russia?». Parole a cui Zelensky ha risposto indirettamente: «Non abbiamo problemi nelle relazioni con l’Italia».

Il piano

«Un piano» per mettere fine alla guerra in Ucraina: è quello che Volodymyr Zelensky ha ribadito di volere presentare al presidente americano Joe Biden e ai candidati alla Casa Bianca, Kamala Harris e Donald Trump. La necessità di consultare Washington, ha sottolineato il presidente ucraino dal forum di Cernobbio, deriva dal fatto che «ci sono alcuni punti che dipendono dall’America». Un’annotazione particolarmente importante in giorni in cui si fa sempre più spinosa la discussione tra Kiev e Washington sulla possibilità di utilizzare le armi fornite dagli Usa per colpire in profondità il territorio russo. Zelensky aveva già parlato del piano il 27 agosto, anniversario dell’indipendenza del suo Paese. «Noi vogliamo delle garanzie», ha ribadito ieri. Probabilmente garanzie americane di difesa da possibili nuovi attacchi di Mosca anche dopo che sarà finito il conflitto in corso. Ma anche, pare di capire, la garanzia che gli Stati Uniti non passino sopra la testa del governo ucraino per cercare con la Russia un compromesso al ribasso.

Verso la fine delle ostilità

Negli ultimi giorni Zelensky ha detto di voler spingere Mosca ai negoziati servendosi di due mezzi: il primo è l’offensiva nella regione russa di Kursk, il secondo la possibilità appunto di usare i missili forniti dagli Usa e altri Paesi Nato per colpire quegli aeroporti russi - a non più di 300 chilometri dal confine, promette - da dove partono i bombardieri per compiere raid sull’Ucraina. Sull’offensiva di Kursk, Washington non si è finora espressa chiaramente a favore o contro. Quanto all’uso dei missili contro il territorio russo, l’amministrazione americana continua ad opporre resistenza. Fonti americane ed europee citate dal Wall Street Journal hanno invece accusato l’Iran di consegnare missili balistici alla Russia, oltre ai micidiali droni kamikaze Shahed che sarebbero impiegati massicciamente da tempo nei raid di Mosca. Le fonti ritengono che la Russia abbia firmato un contratto a dicembre a Teheran per ottenere 200 vettori balistici tattici a corto raggio Fath-360 e un certo quantitativo di droni a lungo raggio Ababil. La missione permanente iraniana presso le Nazioni Unite ha smentito la notizia, ma il ministero degli Esteri ucraino si è detto «profondamente preoccupato».

