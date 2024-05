Zelensky finisce nella lista dei ricercati di Mosca  

Mosca. La foto segnaletica è precedente alla guerra: indossa camicia e giacca, non ha la barba e la mimetica che dal febbraio 2022 sono diventate simbolo del suo ruolo di guida della resistenza ucraina.

Con una mossa a sorpresa, Volodymyr Zelensky è finito nella lista dei grandi ricercati del ministero dell'Interno russo. Su di lui è aperto un non specificato procedimento penale. Nel database il presidente ucraino è ricercato ai sensi di «un articolo» del codice penale russo. Quale sia è un mistero, e il ministero degli Esteri ucraino ha liquidato tutto come l'ennesima «prova della disperazione della macchina statale e della propaganda russa, che non ha altre scuse degne di nota da inventare per attirare l'attenzione».

Secondo Kiev, l'unico mandato d'arresto «del tutto reale e soggetto a esecuzione in 123 Paesi» è della Corte penale internazionale nei confronti di Vladimir Putin, per crimini di guerra. Sui media ucraini s’ipotizza che l'inserimento di Zelensky nella lista dei ricercati nasca dal desiderio di vendetta per quel mandato internazionale, uno schiaffo senza precedenti allo “zar”.

Oltre a Zelensky, il ministero dell'Interno russo ha emesso un ordine di arresto anche per l'ex presidente ucraino Petro Poroshenko e l'ex ministro ad interim della Difesa e attuale rettore dell'Università nazionale di difesa dell'Ucraina, Mikhail Koval.

